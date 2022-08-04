商研院開辦大數據分析人才養成班 勞動部全額補助學費

商研院今（4）日宣布開辦第三梯次的「商業大數據分析人才養成班」，即日起開放報名，課程並配合「產業新尖兵試辦計畫」，符合計畫資格者，學費由勞動部全額補助，並將於8月10日舉辦課程說明會。

商研院表示，在新冠疫情下的零接觸式經濟，使得「數據分析」蔚為顯學，更是近幾年來企業新增最多的數位職缺，其中又以零售業、金融業與科技業需求最大。

商研院指出，「商業大數據分析人才養成班」課程將針對新手設計，從Excel、Power BI、GA到Python全程實作，並以商務上的範例帶進功能介面，由淺入深，完整涵蓋了從零基礎到進階程度的內容。為讓學員在學習與就業上更有自信，亦安排了輔導考照的內容，課程結束後最多可以取得七張證照，並將具備資料擷取、管理、與分析等能力，培養學員具備轉換跑道、從事大量資料處理相關行業的能力。

「商業大數據分析人才養成班」課程，即日起受理報名，過去完成結訓的學員就業成功率達86%以上，第三梯次上課時間為8月29日至11月10日，詳細課程內容可參考課程網址https://reurl.cc/kEVRo9，或電洽：(02)7707-4975。