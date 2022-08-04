永豐金看衰美GDP至1.5％：要避免經濟衰退難度相當高

永豐金控最新8月總經預估，預估美國聯準會（Fed）將會適度放緩升息利度，9月升息幅度回到2碼（1碼為0.25個百分點），11月、12月各升息1碼，全年升息13碼，年底政策利率區間將落在3.25~3.5%。

但永豐金控下修美國GDP預估，從1.8％下修至1.5％，並直言依照歷史經驗，此次美國要成功避免經濟衰退的難度相當高，溫和衰退（mild recession）的可能性較高。

永豐金控指出，下半年鑒於消費與投資動能明顯轉弱，以及高通膨、高利率的環境將持續更長的時間，因此再次下修美國GDP預估，有三個核心假設，包括：一、民眾消費主軸持續從商品轉向服務；二、能源與食品相關原物料價格不再創高；三、汽車供應鏈逐漸正常化。

因此，永豐金控決議將第3季GDP季增年率預估由1.8%下修至0.8%，第4季由2.2%下修至1%，2022年全年GDP成長預估由1.8%下修至1.5%。

永豐金控並同時提醒投資人，美未來的景氣下行風險依舊偏高，包括：通膨居高不下、Fed 加速緊縮、原物料供給趨緊、就業市場快速惡化、衰退預期自我實現等潛在逆風，故GDP預估仍存在下修的可能性。

至於是否會陷入經濟衰退？永豐金坦言，沒有人可以準確預測，可以確定的是，目前技術性衰退已經成立，現在正往實質性衰退移動，因為回顧歷史，二戰後的15次升息循環，只有3次躲過景氣衰退，而這3次通膨都低於5%，目前美通膨高達9.1%。

展望台灣，永豐金控認為，由於全球經貿成長率預測值下調以及終端需求出現轉弱跡象，將使得下半年台灣外需成長力道受到制約，幸而國內疫情降溫， 零售銷售、餐飲業均在6月出現大幅反彈，在報復性消費力道顯現、下半年可望開放邊境的情況下，消費應可持續支撐景氣成長，全年可望保三。