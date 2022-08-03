小錢就能買賣台積電?華南期貨解鎖「股票期貨」3大優勢

想投資台積電，但是口袋裡沒有100萬？除了透過零股交易慢慢買之外，「股票期貨」是更方便的選擇，具有交易門檻低、資金需求低、交易成本低的「3低特色」，2022年想要在投資市場一展身手，就一定要來了解這個明星商品！

「股票期貨」具有交易門檻低、資金需求低、交易成本低的「3低特色」。 圖／華南期貨提供

所謂「股票期貨」，就是由股票衍生出來的期貨商品，以股票為標的物，透過保證金交易。股票期貨以「口」為單位，一口相當於2千股、2張股票。也有小型股票期貨一口相當於股票100股，讓小資族也能輕鬆進場，目前期交所核准的小型股票期貨共有19檔，包括：台積電、大立光、國巨、聯發科等。股票期貨和股票買賣最大的不同是，股票期貨合約有到期日，不像股票可以長期持有。

為什麼股票期貨這麼夯?華南期貨表示：「股票期貨資金需求低、沒有股票現貨資券的限制、不會遇到融券強制回補或平盤下無法放空的狀況，讓投資人多空交易更加不受限，建構整體投資策略更靈活，此外，利用股票期貨參與除權息，隔年還有機會可以節省稅金，和直接買賣股票比起來，股票期貨擁有許多優點。」

盤點股票期貨3大優勢，包括：【優勢一】交易門檻低：投資資金相對較少，小資族也可輕鬆進場投資人只要存入保證金就可以開始進行交易，小資族若想購買小型台積電股票期貨，以一口100股為單位，用13.5%保證金級距計算(股價500元x100股X 13.5%)，只需準備約7千元保證金即可進場。

【優勢二】資金需求低：沒有停資、停券或強制回補的限制，且槓桿倍數較高以台積電股票(價格500元)為例，購買2張股票需要100萬；而購買股票期貨1口(相當於2張股票)，保證金只需13萬5千元，且不像融資有停資、停券或強制回補的限制，槓桿倍數可達股票現貨交易的4.6-7.4倍。

【優勢三】交易成本低：交易稅僅為價金的0.002%，手續費每口為固定費用在台灣投資股票的交易成本，包含股票手續費(股票成交價格的0.1425%)與證券交易稅0.3%；而股票期貨的手續費為固定費用，期貨交易稅僅為價金的0.002%。

此外，股票期貨還具備高彈性、沒有多空方向限制、隨時可以沖銷、可靈活搭配現貨或其他衍生性商品、策略多樣化……等優勢。投資人可透過期貨槓桿特性，進行波段操作增益，也可保守操作價差套利，同時還能降低短線現股風險，是進可攻、退可守的聰明投資工具。

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