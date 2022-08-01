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台電全台七處教保服務中心今揭牌 打造友善育兒職場

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

台電為照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，並積極配合國家「0至6歲國家一起養」政策推行，於北部、中部、南部等地區打造七處職場互助教保服務中心，今（1）日於輸變電工程處教保中心舉行聯合揭牌儀式。

台電表示，七處教保中心自8月起陸續開班營運，招收2至6歲幼童共計15班270名，將成為同仁兼顧工作與家庭的最佳後盾。目前尚有逾60名額對外招生中。

台電總經理王耀庭表示，隨著台電持續年輕化，近5年員工平均年齡下降約5歲，為鼓勵新世代同仁安心邁向結婚生子、育兒照顧等人生階段，台電歷時2年規劃與籌備，盤點全台單位可利用空間，並轉型設置教保設施，期能提供員工平價、優質、便利的教保服務，以具體行動落實台電職場友善育兒環境。

教育部國教署指導及各縣市政府協助下，台電於輸變電工程處、基隆區營業處、林口發電廠、雲林區營業處、嘉義區營業處、高屏供電區營運處及屏東區營業處等7處單位設置教保中心，招收對象以台電員工子女、孫子女為優先，也會對外開放招生。每月收費比照非營利幼兒園最高僅2,000元，可望降低育兒經濟負擔。

台電表示，各教保中心選址規劃不僅考量同仁接送便利性，亦本於敦親睦鄰精神，大多座落於市區或鄰近住宅社區，例如基隆區營業處緊鄰廟口夜市與東岸商場、嘉義區營業處位於市中心，讓鄰里居民也能共享台電教保中心資源。

台電也說明，各教保中心皆委託具有豐富辦學經驗的非營利法人經營，師生比為1：10，並對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。針對教學內容部分，各教保中心規劃如美勞、語文、科學、積木、烹飪等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，2至6歲的混齡式教育也能讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。

台電員工徐銘均育有兩名兒子，今年2歲半的小兒子順利抽到輸工處教保中心令他直呼開心。他表示，無優先條件的一般家庭對於公幼與非營利幼稚園中籤機率非常低，大兒子就曾歷經「重重敗仗」，最後只能選擇費用較高的私幼，而當聽聞台電教保中心即將開幕，他便積極了解相關資源，笑說：「我們終於有機會比別人前面了！」

除了費用相對低廉可減輕負擔外，徐銘均說，輸工處教保中心的開放式教學空間與混齡教育也是重要考量，兒子雖是幼幼班年紀，但非常喜歡跟著哥哥姐姐玩，因此期許兒子能透過與大孩子的互動，多熟悉各項生活常規並增進學習力。

台電 教育部 混齡

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