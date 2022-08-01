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回應工總白皮書 王美花：台灣電價還是數一數二低

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
王美花表示，台灣並非躁進廢核，且會在滿足企業綠電及基載穩定供電下持續發展綠能，並強調台灣既使漲電價，還是比很多國家都便宜，「很多大企業都有在國際設廠，大家都了解」。記者鍾泓良/攝影
王美花表示，台灣並非躁進廢核，且會在滿足企業綠電及基載穩定供電下持續發展綠能，並強調台灣既使漲電價，還是比很多國家都便宜，「很多大企業都有在國際設廠，大家都了解」。記者鍾泓良/攝影

全國工業總會今（1）日於「全國工業總會白皮書」針對台灣能源政策提出很多見解。經濟部長王美花表示，台灣並非躁進廢核，且會在滿足企業綠電及基載穩定供電下持續發展綠能，並強調台灣既使漲電價，還是比很多國家都便宜，「很多大企業都有在國際設廠，大家都了解」。

全國工業總會白皮書中建議，台灣政府應該要用比較科學方式看待核能，而非受到過往方式看待核能。王美花回應，政府目前仍有持續使用核能，並一再提到核二1號機當初是因為新北市府反對興建乾貯設施反而要提前停役。

至於工總白皮書提到電價議題，王美花則說，近期一次漲電價是因為為全世界燃料成本都大幅上漲，許多國家電價漲幅都比台灣還高；再加上全球都在投入淨零排放、Re100等，許多大企業、中小企業都有綠電需求，所以台灣還是必須建置大量綠電，並搭配燃氣機組、儲能滿足基載電力需求。

工總理事長苗豐強今日直言，若再調漲電價，「真的是會造成民怨」，王美花則說，政府本來就有電價平穩機制，但只是因為今年國際燃料上漲太多，導致基金無法支應；她再強調，雖然工業用電大戶調漲15%，但比起其他國家，台灣電價還是數一數二低，「很多大企業都有在國際設廠，大家都了解」，而民生電價則因為涉及到通膨，所以另外處理。

針對工總評論波洛西（Nancy Pelosi）來台恐讓台海緊張，影響到產業，王美花則說，這屬於外交議題，比較適合由外交部說明。

電價 王美花 核能

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