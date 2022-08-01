工總提9大建言 更新基建、兩岸穩定

「政府要加強基礎建設興建，且兩岸要確保溝通平台暢通，才能確保經貿交流穩定！」工總1日提出政策白皮書，提出9大建言，包括推動區域運籌中心、打造陸海空新興產業、加速基礎建設更新速度、多元佈建能源、低碳轉型、解決人口危機、解決通膨與產業鏈重組、兩岸和緩、布局新南向。

工總秘書長陳益民表示，他們的白皮書共有關注74項議題、208項建言，因發現台灣將會面臨5大挑戰，包括產業失衡、能源挑戰、人口危機、通貨膨脹與供應鏈重組、兩岸局勢與地緣政治挑戰等，因此他們特別提出9大建言，希望政府能改善。

強化基礎建設

首先，他們希望台灣成為「區域運籌中心」，除了目前政府推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」外，更應該重視台灣的軟硬體結合，及鼓勵外資在台設立營運總部，希望能制定《產業控股法》，協助台灣企業比照金融控股模式發展，增加發展空間。

打造陸海空新興產業部分，工總建議增加電動車、離岸風電、太空與無人機產業，讓中小企業有機會加入，並立電動車充電的專法，完善發展環境；在加速基礎建設更新部分，希望政府加強更新科學園區周圍路網、加速開發工業區閒置土地、活化舊有公共設施，並增設加氫站、汰換高漏水率的自來水管。

暫緩2050減碳目標

多元佈建新能源部分，工總希望除了天然氣與煤炭以外，也要考慮核能、氫能與冷能發展、簡化地熱土地取得、檢討《電業法》綠電先行與優先併網原則，並審慎評估北部核電廠延役可能；推動低碳轉型部分。

陳益民也擔心，台灣非核與綠電不足，希望2050淨零碳排的目標不要那麼早入法，並觀察其他國家減碳作為。

有關解決人口危機部分，工總建議無需獎勵生育，而是打造更宜居環境，並將幼兒教育納入國民教育，減緩父母負擔，還有放寬外國勞動力入境限制，並重新建立技職體系，增設文科轉理科的輔導機制，填補人才缺口；工總也希望政府重新檢討在通膨下的採購規定。

兩岸要有溝通平台

「台灣要加入RCEP應該是不可能了。」陳益民建議，政府應協助中小企業成立「策略聯盟」，壓低進軍東南亞的成本，以利與RCEP會員國競爭；最後，工總理事長苗豐強強調，台灣去年與中國進出口互動多達2280億美元，比RCEP國家總和還要多，要確保兩岸有穩定溝通平台，才能讓產業安心發展。

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