台灣能源短缺 工總籲納核電為綠電

工總建議政府放寬核電為綠電！工總理事長苗豐強1日表示，台灣這幾年GDP雖然成長，廠商紛紛回流台灣，但台灣還在面臨5缺問題，未來將會造成能源短缺的困境。他與副理事長林明儒都呼籲，政府應該重新思考核能作為綠能的一種選擇。但經濟部次長曾文生受訪時曾明確強調，不太有機率回頭討論核能的使用。

未來必將缺電

苗豐強說，台灣過去幾年因為外銷、服務業成長，使得GDP成長，而且近年來因為美中貿易戰、俄烏戰爭，許多廠商紛紛來到台灣投資，可預見未來用電需求將會上升，但台灣卻要開始節能減碳，特別是政府2025年要全面停用核電下，2023、2024年恐會有供電短缺問題。

他舉例，歐洲已經將核電與天然氣放寬為綠電，政府應該要用科學的辦法重新檢視環保的定義。苗豐強分析說，台灣每人每年的碳消費量預期將持續成長2噸，雖然政府改用液化天然氣，碳排放量只有燒煤的50%，但液化天然氣在國外需要低溫、高壓保存，在國內的第三接收站也只能儲存5-6天，並不是穩定的供電來源。

思考新核能發展

工總副理事長林明儒也指出，台電7月針對1000度用電大戶平均調漲8.4%，可以增加296億的收入，但整體虧損仍達1200多億，因此不應該只由工業界承擔用電開銷，加上目前通膨，如果再對產業界調電價只會引起更大的民怨。他表示，台灣目前碳排係數為每度電0.506公斤，還落後歐洲國家一大截。

林明儒指出，再生能源發展有限，包括陸上風電已經飽和，海上離岸風電還能裝多少也不確定，且太陽能只能供應白天、離岸風電只能供應秋冬，台灣又沒有相關的儲電設備，如果要儲電再到發電，1度電也需要5-7元的電價，再繼續壓低電價的話，現有的能源政策會走不下去。

他呼籲政府也要思考增加核能發展，並放眼歐洲國家研究「小型核電廠」的規劃，也可以跟進。苗豐強直言，南韓、日本都開始要提升核能的發電比例，他們建議除了調漲電費以外，台電、中油也可以設立停損基金，減緩虧損，也要讓民眾清楚用電的成本需要全民承擔。

回頭發展有困難

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生先前曾表示，台灣能源使用都要經過民主程序，且核後端尚未完成，認為不太有機率回頭討論核能使用。他強調，台灣能源使用，必須經過民主的選擇，要再增設核電廠有難度；另外，原本的核能機組都無法處理核後端，台灣的能源使用，也不可能脫離土地的現實條件。

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