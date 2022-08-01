中華電育兒福利再加碼 「陪產檢及陪產假」增加為10天

電信龍頭中華電信（2412）今（1）日宣布推出優於法令的育兒福利，將「陪產檢及陪產假」由7天增加為10天，同時進一步加碼將向主管機關（勞動部）申請獲得之「產檢假」、「陪產檢及陪產假」企業薪資補助，全數回饋給提供證明之員工，為員工創造幸福感爆棚及落實友善職場環境的公司。

去年底，中華電信就應政府政策，落實友善職場，宣布自2022年起，家中有3歲以下幼兒，可申請每天減少一小時工時，預估將有超過1,200位員工受惠。此舉讓育兒員工可以選擇提早下班、或者延後上班。

中華電信表示，使同仁能兼顧家庭、安於工作，自95年起就實施育嬰留停2年的福利措施，期間前半年可領法令保障的勞保投保薪資八成薪以外，更大方發出後續期間的勞保薪資五成的育兒津貼福利。更於2022年起實施獨步全台的育嬰工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時的工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響。

此外，中華電信即將成為全台第一家設立「職場互助教保服務中心」的電信公司，於8月2日舉行「職場互助教保服務中心」開幕典禮，以此鼓勵生育，並提升員工幸福感。

中華電信指出，為了響應政府育兒政策，公司發揮巧思推出多項福利措施，除了不定期舉辦未婚聯誼外，11年來，公司舉辦的集團婚禮已促成數百對良緣佳偶邁向美好新生活。公司為新人獻上祝福禮物外，也為員工提供生育補助、育兒津貼、子女教育補助、每年7天的給薪家庭照顧假等，希望透過持續優化員工福利，讓年輕同仁「願婚、敢生、樂養」，進而認同公司、安穩工作，提升企業競爭力，打造永續發展的幸福企業。