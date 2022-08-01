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7月製造業PMI創編十年來單月最大跌幅

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

中華經濟研究院今天發布2022年7月台灣製造業採購經理人指數(PMI)47.8%，不但中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，且指數大跌5.8個百分點，是2012年7月創編十年來單月最大跌幅。

近日從歐美到中國大陸製造業PMI，都呈現疲弱走勢，昨天大陸國家統計局公布7月份製造業採購經理人指數PMI）也遠不如預期，較上月下降1.2個百分點，滑落至49%，這也是繼6月回升反彈後再度跌入收縮區間。

中經院今天發布的7月PMI，同樣呈現異常悲觀。季節調整後中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.8至47.8。

中經院院長張傳章表示，PMI的五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間轉為下降。

中經院表示，領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6%，為2020年6月以來最快緊縮速度。季調後的生產指數僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8至43.8%。

中經院表示，新增訂單指數與生產指數雙雙重跌且呈現緊縮，加上存貨指數已連續19個月擴張，指數為57.9%。另外，本月也是製造業自2012月創編以來，首次連續七個月回報客戶存貨過高（高於50%，高於當前客戶所需），且指數續揚3.0個百分點到59.9%，再創2012年7月創編以來最高。

2月俄烏戰可以來，原物料價格指數連續三個月維持在80.0%以上上升速度，惟僅約一季時間，7月指數中斷連續25個月上升轉為下降（低於50.0%)13.2個百分點至49.3%。

值得注意的是，製造業自2019年11月以來首次回報供應商交貨時間較前月下降（低於50.0%)，指數續跌5.5個百分點至49.3%，採購有轉為買方市場趨勢。

整體而言，六大產業中，四大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業(45.5%)、電力暨機械設備產業(47.2%)、基礎原物料產業(47.4%)與化學暨生技醫療產業(49.2%)。僅交通工具產業(55.5%)與食品暨紡織產業(54.8%)PMI仍呈現擴張。

製造業未來六個月展望連續三個月呈現緊縮，指數續跌7.0個百分點至30.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度。

隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，非製造業商業活動與新增訂單由低基期下好轉，2022年7月未季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7.0個百分點至56.7%。

四項組成指標中，商業活動與新增訂單轉為擴張，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

雖然商業活動與新增訂單由低基期下好轉並中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，但非製造業未來六個月展望指數仍連續4個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數續揚2.2個百分點至43.7%。

製造業 PMI

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