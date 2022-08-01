工總白皮書提台灣轉骨九大重點 208項政策建議

全國工業總會今（1）日發表第15度發表白皮書，工總表示，今年白皮書的主題是「轉骨」，期望讓我國在變局中趁勢而起，在經濟發展、產業體質以及生活水準等面向脫胎換骨，並掌握新情勢與新經濟下的發展契機。

今年的白皮書，工總仍從「產業發展」、「能源暨環境政策」、「賦稅暨金融政策」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」、「青年政策」等八個單元分別闡述針對國內外政經情勢變化，總共提出了74個議題，208項政策建議，期望政府採納，營造良好的投資經營環境。

工總也特別提醒，台灣當前必須特別留意「產業失衡」、「能源挑戰」、「人口危機」、「通貨膨脹與供應鏈變化」、「兩岸關係與地緣政治風險」等五大風險的發展走向，期待能找出正確的對應解方一一克服。今年工總共歸納出九大建議方向。

一、「推動台灣成為區域運籌中心」：除目前政府推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」外，我們建議區域運籌中心應納入智財中心、營運總部中心、以及資產管理中心。

二、「打造陸海空新興產業體系」：加強力道推動陸(電動車)、海(離岸風電)、空(太空、低軌衛星、無人機)等新興產業，讓中小企業有機會切入並參與高附加價值的供應鏈。

三、「加速基礎建設更新速度」：建議政府應多加利用基礎建設證券化、促進民間參與公共建設﹙Public-Private-Partnership)，將民間資金與思維納入公共建設推動的機制中。

四、「多元布建新能源，確保穩定供電」：應重新檢討評估未來10年的電力需求，且所有能源不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能、冷能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構。由於零排碳的核電有助於增加電力調度彈性，政府應審慎評估讓現有核電廠延役，扮演備載能源的角色。零排碳的核電，可作為基載能源，不宜貿然從能源選項中排除。

五、「全力推動低碳轉型」：期望對於中小企業能有更多的輔導措施；在法規制度層面，建議加速推動碳排放交易制度；由於我國現階段邁向非核及綠電資源不足，宜先觀察其他國家落實執行淨零排放的成效及國內綠能的進展，再決定是否將2050年淨零排放目標入法。碳費問題，徵收對象應擴及所有事業與民生，以直接與間接溫室氣體排放者為對象。費率應不高於主要競爭對手國，並應先低後高分階段滾動檢討。

六、「解決人口危機與人力資源不足之困境」：愈來愈多數據顯示，獎勵生育方式對生育率的提升並不能成為絕對影響因素，低生育與低薪、高房價、家庭債務占比等社會現象有關。愈來愈多的國家改弦更張，逐步從獎勵生育的角度轉於營造快樂、宜居的居住環境著手，增加人民的幸福感，進而帶動生育率的提升。政府應思考從「建立宜居環境」與「強化個人效率」著手。

在挽救生育率方面，除目前推動的育兒津貼等政策，建議加速研議將幼兒教育納入國民教育的機制；在因應人力缺口部分，建議政府應放寬租稅及移民政策，加速推動引進國際人才政策，增加在台服務誘因，解決人口急遽下降，人力資源不足之問題。

七、「協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組」：建議政府應全面掌握全球物價之波動情形，同時確保能源、原物料、糧食供應之穩定；並且檢討政府總體金融及財政政策配合調整之可能性；行政部門可考慮利用大數據資料庫，建立原物料價格變動模型，俾利產業預測重要物價指數波動情況。

八、「掌握國際經貿趨勢，強化新南向政策效益」：RCEP於2022年1月1日正式生效，會員國涵蓋全球約30%的GDP與人口數，也是全球最大的貿易協定，對於台灣而言，因兩岸關係在短時間內恐難加入。由於大企業在海外布局有成，較有能力進行產線調整因應，但中小企業可能需要政府協助以策略聯盟或是群聚方式至東協國家布局。

我國在推動新南向政策時，更須留意各個國家在RCEP扮演的上中下游位置，並從產業鏈體系，建構各國推動計畫的策略地圖，強化與新南向國家在糧食安全整體計畫之合作；同時建議政府透過雙邊交流的方式參與及進行合作，包括已與我簽訂經濟協定的新加坡、紐西蘭，或是在台美21世紀貿易倡議下與美方進行磋商，確保我國在數位貿易領域有穩健進展。

九、「重啟兩岸對話，恢復民間互動交流」：經濟學人雜誌曾在去年將台灣列為「世界最危險的地方」(The most dangerous place on Earth)，在確保我國主權完整的前提下，「能戰也要能和」，兩岸應重啟對話機制，恢復民間交流。

在兩岸關係如此嚴峻之時，從產業層面交流將有助於營造友善氣氛，或許可以做為破冰的起手式。目前兩岸並非沒有溝通話題與合作空間，應以「民間先行、政府支持」方式，從產業與民生等議題進行交流與對話。