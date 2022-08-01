三地能源 全台最大160MW漁電共生案場開工

北基國際（8927）轉投資設立100%持股的三地能源，今（1）日宣布在台南七股所打造的的全台最大160MW漁電共生案場開工。

三地能源的漁電共生案場位於台南市七股區，裝置容量達160MW，今年七月底正式動工，預計明年第1季完工併網發電，屆時年發電量可達1.8億度，可供約8.5萬戶年家庭用電，年減碳量近9.3萬噸，相當238座大安森林公園減碳量，期望為台灣能源轉型及淨零排放盡一份心力。

三地能源在建置漁電共生案場時，堅持以「照顧農漁民權利、維護農漁民生產、保護當地生態」為原則，且為了讓當地居民與漁民安心，特別在案場旁設立辦公室，透過頻繁與漁民溝通，了解他們所擔心的問題並提供解決方案。

例如在傾聽漁民心聲後，發現他們對每年冬季的東北季風所造成的魚獲損失相當擔心，於是設計一套能降低天候因素對於養殖衝擊的太陽能板排列方式，替漁民解決擔憂，讓他們願意主動將魚塭交給三地能源。

三地能源總經理鍾欣倍表示，光電產業一投入就是二十年，所以三地能源極重視與在地鄉親的溝通；在案場旁設立辦公室，就是想讓七股鄉親有問題時隨時都能找到相關人員協助，而未來也會提供更多工作機會，吸引人才回鄉。

此次開工儀式邀請了台南市七股區光復國小及龍山國小進行打鼓舞獅及跳鼓陣表演，兩所國小都是七股當地致力於傳承地方文化產業的學校，三地能源對於當地孩童的教育推廣不遺餘力，秉持取之社會、用之社會的精神，落實「扎根七股、回饋鄉里」的口號，目前正積極籌備「三地能源幸福延續計畫」，未來將以企業關懷地方、回饋鄉里、善盡公益的情感與精神出發，固定提撥經費援助非營利贊助計畫。

例如資助當地社團活動、開放獎學金申請等，希望藉此提高在地人的社群領域凝聚力及文化認同，結合七股豐富的歷史文化與觀光資源，帶動地區發展，讓大家看見七股的生命力。