廠商嘆去庫存不易 7月PMI指數重摔至47.8轉緊縮

中經院今（1）日發布7月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數重摔5.8至47.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院院長張傳章表示，7月PMI驟跌且轉為緊縮，主要是因為PMI領先反應景氣的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，是2020年6月以來最快緊縮速度。另，經季調後之生產指數僅維持一個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8，至43.8。製造業未來六個月展望也已連續三個月呈現緊縮，指數續跌7.0至30.1，是2020年5月以來最快緊縮速度。

張傳章指出，終端需求持續緊縮，業者紛紛表示去庫存不容易，終端產品漲價又長交期，建議業者調節應收應付帳款，最好要有足夠的現金流，以因應下半年的不確定性。

台灣非製造業經理人指數（NMI）隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，非製造業商業活動與新增訂單由低基期下好轉，7月未季調的NMI中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7至56.7。