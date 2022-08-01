快訊

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

廠商嘆去庫存不易 7月PMI指數重摔至47.8轉緊縮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院今（1）日發布7月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數重摔5.8至47.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅。 圖／中經院提供
中經院今（1）日發布7月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數重摔5.8至47.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅。 圖／中經院提供

中經院今（1）日發布7月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數重摔5.8至47.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院院長張傳章表示，7月PMI驟跌且轉為緊縮，主要是因為PMI領先反應景氣的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，是2020年6月以來最快緊縮速度。另，經季調後之生產指數僅維持一個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8，至43.8。製造業未來六個月展望也已連續三個月呈現緊縮，指數續跌7.0至30.1，是2020年5月以來最快緊縮速度。

張傳章指出，終端需求持續緊縮，業者紛紛表示去庫存不容易，終端產品漲價又長交期，建議業者調節應收應付帳款，最好要有足夠的現金流，以因應下半年的不確定性。

台灣非製造業經理人指數（NMI）隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，非製造業商業活動與新增訂單由低基期下好轉，7月未季調的NMI中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7至56.7。

製造業 PMI

延伸閱讀

大陸製造業景氣 意外萎縮

台股ETF 火熱

就市論勢／網通、車用、能源 聚焦

大陸經濟恢復不穩 7月製造業PMI意外收縮至49

相關新聞

不妙！勞動基金上半年大虧4,455.9億元 收益率-8.69%

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。今年上半年受疫情、俄烏戰爭、供應鏈斷鏈、全球通膨及升息影響，股市債市大跌，...

工總發表白皮書 呼籲台灣成區域運籌中心

工總今（1）日召開工總白皮書發表記者會，理事長苗豐強表示，美中貿易戰與新冠疫情後，供應鏈更加分散，朝向區域化與在地方發展...

數發部8月底掛牌 肩負「數位國力」外是否納管新科技？

喊了兩年半的數位發展部，即將於8月下旬掛牌成立，行政院資安處、經濟部、交通部、國發會、NCC（國家通訊發展委員會）五大單位都會將部分業務轉移至數發部。肩負「數位國力強盛」使命的數發部，到底要擔起什麼樣的角色？目前因卡在三不管地帶的業務能因此一併找到人承擔嗎？

本周台股／法說會頻下修展望 變數變多下短線恐逢壓震盪

國際投資氣氛明顯回溫，台股多頭續佔上風，上周周線連四紅，收盤指數剛好站上萬五大關，但近日法說會頻頻下修展望，美國眾議院議長可能訪台，為市場埋下不確定性因素，本周技術面又開始面臨上檔反壓，法人表示，諸多變數恐影響市場追價意願，台股短線將逢壓進入震盪。 近日美科技股強勁反彈，加上蘋果公布財報、財測均優於市場預期，帶動台股反彈站回萬五關卡，本周最大變數為美國眾議院議長波洛西可能訪台，大陸表示強烈反對並揚言採強硬反制措施，本周兩岸風雲成為觀察重點，美中台博弈也將牽動投資信心。

白話財經／300億租金補貼 1關鍵恐看得到吃不到

為減輕租屋族負擔，政府「300億元中央擴大租金補貼專案」已在7月1日開放線上申請，截止時間至8月31日止，內政部近期也不斷宣導，申請租補是房客的權利，並不需要取得房東同意；房東除不得禁止房客申請租金補貼外，若房東進而要求漲租或負擔其所增加的稅賦，房客可向地方政府提出申訴並要求改正。

工總白皮書 聚焦能源、兩岸

全國工業總會（工總）今天公布「全國工業總會白皮書」，能源、兩岸關係、亞太區域運籌中心等議題成為白皮書中最重要的建議方向。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。