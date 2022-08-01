不妙！勞動基金上半年大虧4,455.9億元 收益率-8.69%

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。今年上半年受疫情、俄烏戰爭、供應鏈斷鏈、全球通膨及升息影響，股市債市大跌，截至今年6月底，勞動基金收益率為負4,455.9億元，收益率負8.69%；6月單月勞動基金大賠2,144.8億元。

勞動基金今年上半年大賠4,455.9億元，可能創下勞動基金運用局成立以來，第二慘的虧損金額紀錄。2020年初新冠肺炎疫情全球大爆發，全球股市大震盪，勞動基金2020年3月底，累計虧損達4,712億元，創下勞動基金史上賠最多紀錄。

整體勞動基金截至今年6月底止規模為5兆4,010億元，受全球股、債大幅下跌影響，今年截至6月底之評價後收益數為負4,455.9億元，收益率負8.69％。

其中，新制勞退基金規模為3兆4,328 億元，收益數為負2,890億元，收益率負8.79％；舊制勞退基金規模為9,963億元，收益數為負864.6億元，收益率-10.21％；勞保基金規模為7,720億元，收益數為727.1負億元，收益率負9.13％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,329億元，收益率為負8.31％。

展望未來，勞動基金運用局表示，俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆，致通貨膨脹短期難以緩和，各國央行仍將存在迫切升息壓力，而新興市場債券違約風險升溫，均對下半年經濟成長動能增添不確定性。

勞動基金運用局表示，今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，然而此舉也致使企業獲 利與經濟成長產生壓力，各大型經濟預測機構，均下修經濟成長預測， 導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

其中 MSCI 全球股票指數今年 迄6月底止下跌20.18％，MSCI新興市場股票下跌17.94％，對台灣半導體產業有高度影響的美國 NASDAQ 指數下跌29.51％，費城半導體指數跌幅更達35.22％，台灣加權股價指數則下跌18.62％；而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌 13.91％。