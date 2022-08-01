工總發表白皮書 推動台灣成為「區域運籌中心」

工總發布2022白皮書，以「轉骨」為主題，共提出206項建言。工總理事長苗豐強表示，今年的白皮書，提出推動台灣成為「區域運籌中心」的重要建議，希望以此透過「在地思維」的觀點，作為新的國家戰略發展起點，期望在後疫情時代，台灣能在現有的製造業基礎上，成為全球進入亞太供應鏈的關鍵樞紐，進而連結國際、深耕台灣。

苗豐強表示，如果能夠強化製造業、服務業的對接與串連，加強金融業的革新，以及法規鬆綁，不僅可讓台灣在供應鏈占有關鍵地位，也能在亞太產業鏈中扮演資源整合的功能，成為區域中指揮調度、資源分配的中心，讓台灣產業結構朝向多元化發展，藉由產業的全面轉骨，維持台灣的經濟成長與發展動能。

苗豐強指出，近年來，台灣迎來了史上最大的投資潮，但是不該僅只滿足於投資、經濟上的亮眼成績，更應將其視為改變與調整產業體質的契機，因為台灣的半導體產業表現雖然非常亮眼，但產業過度集中，傳統產業與中小企業在通貨膨脹與供應鏈變化下正面臨極大困難，因此協助解決產業經營問題，政府必須加大力道推動新興產業，促進關鍵零組件與重要材料產業發展，加速技術移轉與產業國產化，這樣才有機會精進我國技術與人力素質，增強產業體質。

苗豐強表示，雖然全球化的過程充滿挑戰，但全球最大的貿易協定RCEP於今年首日生效，未來發展需持續關注；另外，包括世紀中達到淨零碳排、糧食與能源危機或是通貨膨脹帶來的成本增加，這些都比以往面臨的問題更加棘手，沒有人能夠在這些議題置身事外；尤其台灣是全球供應鏈不可或缺的要角，位處地緣政治風險前沿，更須謹慎應對內外在情勢的變化，確保兩岸關係和平發展，讓台灣在既有的經濟軌道上穩定成長。

苗豐強說，過去五年，台灣順利度過美中貿易戰以及疫情考驗，受惠於轉單效應以及巨量投資，持續蓄積經濟能量，但面對台灣經濟的快速發展，許多隨著產業發展應運而生的問題也逐漸擴大，亟待克服。

苗豐強表示，台商回台投資雖然帶來大量資金與工作機會，但五缺問題卻更加嚴重；雖然人均GDP已逾3萬美元，達到已開發國家水準，但台灣的軟硬體基礎建設品質有待更新與提升；再者，台灣專利數量名列世界前茅，但許多關鍵技術仍掌握在先進國家，距離成為科技大國尚差最後一哩路。

此外，苗豐強也說，台灣的大學密度居全球之冠，但學用落差大，就業市場供需失衡；又，台灣儘管在全球產業鏈扮演舉足輕重地位，卻長期被排除在國際區域經濟組織之外，凡此種種都影響到台灣經濟與產業健全發展，換言之，台灣經濟已到了需要轉骨的關鍵時刻，唯有如此，產業才能維持穩定發展，真正邁入已開發國家之林。

對於政府能源政策，工總白皮書也建議，距離我國2025年非核家園目標僅餘3年時間，再生能源進度落後以及近年來重大停電事故，讓國人對於新能源進程與供電問題感到憂心，同時為達淨零排放目標，加上台灣電力需求持續增加，近來俄烏戰爭的衝擊，更讓各國重視能源安全議題，強化新能源的開發，期望在能源取得多元化，確保供電安全無虞。

工總建議，政府能源政策應重新檢討評估未來10年的電力需求，且所有能源不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能、冷能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構；配合台灣產業發展，參考國際能源署全球能源配比，訂定能源分期目標，才能長期兼顧穩定供電與減少碳排的目標。

工總更說，由於零排碳的核電有助於增加電力調度彈性，政府應審慎評估讓現有核電廠延役，扮演備載能源的角色，同時參考法國發展新一代小型核能設施的可行性做法。零排碳的核電，可作為基載能源，不宜貿然從能源選項中排除。