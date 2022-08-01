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財報與政策激勵 潔淨能源ETF前景亮

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國財報公布期，受太陽能大廠: Enphase Energy營收成長近70%，獲利超過預期26%、財測超出市場預期11%，相關類股全面上漲，並持續受相關政策推升，前景亮眼。富蘭克林華美投信建議，因財報表現大幅優於預期，加上BBB法案明朗化、美國抗暖化11兆銀彈上膛，推升潔淨能源類股表現，後市看好，建議趁早布局以掌握後續利多表現機會。

受益於太陽能大廠Enphase Energy 2Q22財報報佳音，市場憧憬2022年第二季財報將會扭轉上一季度較弱格局，潔淨能源類股上周三(7/27)開盤即跳空大漲，盤中也持續看到買盤湧入推動潔淨類股表現。

除了盤前及盤中多呈現漲幅之外，在美股收盤後，同時潔淨能源ETF及龍頭個股盤後延續氣勢再次大漲，如ICLN盤後大漲4.52%，其他主要潔淨龍頭股亦大漲，使得潔淨能源成為27日表現最為亮眼的類股族群。

富蘭克林華美潔淨能源ETF00899基金經理人林孟迪表示，近期潔淨能源股盤後大漲，主要受益於消息指出原先卡關的氣候法案將開啟綠燈。而據華爾街日報(WSJ)報導，原先反對氣候立法的參議員Joe Manchin同意支持降低碳排放、控制醫療成本及提高企業稅等一籃子法案；Manchin和參議院多數黨領袖Schumer雙方達成共識，預計該法案預算整包約7,390億美元，約3,690億美元(約新台幣11兆)資金，將用於氣候和能源項目為三項議題當中最高比例，也是美國國會歷年來最積極的氣候變遷投資計畫，法案中的氣候變遷條款計畫2030年前將美國的碳排量減少約四成。

而針對法案進度，林孟迪分析，靜待民主黨內部協調完後送交投票，因共和黨全面反對，民主黨將採取預算和解法案簡單多數決方式，只要50:50投票情況下，美國副總統投下關鍵的同意票即可通過；預計未來幾週內相關消息將會更為明朗化，惟從目前消息來看研判通過機率顯著上升，也建議靜待法案通過前，可提早積極地布局有關的潔淨能源ETF基金。

林孟迪補充，在目前參議院卡關的氣候法案議題上，Enphase Energy亦表示將積極提交意見，支持美國國會推動氣候立法，包括：太陽能及儲能稅收抵免(ITC)補助。從上述幾項資訊研判，可看到美國行政及立法機構持續向產業徵詢意見，預期美國未來政策面也將致力貼近業內需求，研判相關補貼利多政策可期。

富蘭克林華美投信認為，從本次ENPH財報可以觀察過去潔淨能源公司多在美國地區經營業務，隨著俄烏衝突後世界各國有明顯的加速潔淨能源安裝趨勢下，長期來看有助潔淨能源企業營收來源更多元，潛在市場規模擴大將有助未來營運可期。

展望未來，富蘭克林華美投信認為，隨著技術持續推進、各國法案陸續通過及預期在公部門與民營企業聯手、加上美國潔淨能源及氣候變遷等相關法案通過，2022年第二季企業財報大幅優於預期下，將成為中長期產業利多催化劑，潔淨能源類股可望持續受惠，建議不妨趁此機會，逢低承接潔淨能源ETF(00899)基金，以掌握持續看好的發展趨勢與產業商機。

美國 財報 太陽能

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