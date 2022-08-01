打炒房政策又要延？張金鶚：「不要再欺騙人民了」

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

政府祭出第五波禁止預售屋換約等打房政策，但打炒房修法一再卡關，引起政大地政系退休教授張金鶚31日在臉書發文抨擊「不要再欺騙人民了！」，醞釀9月修法如果以「房市景氣時機」做為延緩修法藉口，人民還看不出這背後的利益掛鉤壓力嗎？選民還是笨蛋嗎？

張金鶚表示，政府早已看到房市如此不合理現象，好不容易才在今年4月行政院通過修法版本，原本信誓旦旦說5月一定立法通過，沒想到受到利益團體壓力，執政黨暫緩修法，延到9月選舉前才要通過，並強調政府「打炒房」的決心，此法一定會通過！

張金鶚指出，現在卻又傳出政府因房市景氣已略為下降，且利率還在上升，修法時機不宜，醞釀9月修法繼續暫緩推動；他強調「房市景氣時機」做為延緩修法藉口，政府的誠信與決心還能被人民相信嗎？人民還看不出這背後的利益掛鉤壓力嗎？選民還是笨蛋嗎？行政部門應對此修法政策成敗負起完成責任！

張金鶚認為，政策最根本的是考量應是「健全房市制度」，讓房子成為人民安身立命之所，改正已被嚴重扭曲的社會經濟環境，「杜絕炒房制度」建立跟「房市景氣」好壞完全沒有關係！千萬不要再欺騙人民了！

第五波政府打炒房政策，由內政部提出「平均地權條例」修法草案，包括「限制預售屋換約轉售」、「重罰炒作行為」、「解約30日內應申報實價登錄」、「管制私法人購屋」及「檢舉獎金機制」等，違者將處以高額罰款。

房市 炒房 張金鶚

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