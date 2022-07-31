央行第3季貨幣政策預測 金融圈主管：這「三管」齊下

中央銀行如何制定第3季的貨幣政策？金融圈主管預測，我國央行將三管齊下，利率緩漲、匯率彈性，必要時透過公開市場操作，加強市場資金沖銷力道，以對抗高漲的通貨膨脹。

相較於先進央行紛紛啟動升息競賽，金融圈主管分析，我國央行跟進聯準會、歐洲央行等先進央行大幅升息的機率不高，主要原因包括台灣通膨率雖居高，但相較美國緩和，且外界預料，6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%很可能已是高峰。

此外，台灣今年經濟成長率表現不錯，但恐怕難以保「4」、出現放緩跡象；主計總處日前公布，今年第2季經濟成長率概估為3.08%，略低於5月的預測數，如果第3、4季經濟成長率維持跟5月預測數不變，全年經濟成長率將會調整為3.85%，低於5月預測的全年經濟成長率3.91%。

金融圈主管指出，「調升利率的影響很全面，對經濟成長的衝擊也較為明顯，如果通膨已見放緩、經濟成長也減速，央行大幅升息的機率不高，要對抗通膨，可透過維持相對強勢的新台幣匯率，以及加強游資沖銷等兩方面著手。」

根據央行內部估計，新台幣匯率全年平均數若由28.02元貶值至29元、貶幅3.4%，對CPI年增率的影響數為上升0.1~0.17個百分點；若由28.02元貶值至29.5元，貶幅5%，CPI年增率上升0.12~0.25個百分點。

央行官員解釋，去年新台幣匯率的全年平均值為28.02元；今年1至5月平均新台幣匯率為28.55元，若今年全年平均貶至29元，則6~12月平均須為29.32元；若貶至29.5元，則6~12月平均須為30.18元。