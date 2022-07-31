快訊

最新聲明！陳明通證實：先修正林智堅論文 後交余正煌參考

雙颱共舞！第6號颱風翠絲生成 氣象局說明對台影響

巨佳拿下竹市府多件標案僅1案有競爭者 遭質疑御用廠商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加油要快 中油：明日起汽、柴油各調漲0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收5.2元及6.6元。記者廖國隆／攝影
台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收5.2元及6.6元。記者廖國隆／攝影

台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收5.2元及6.6元。

台灣中油表示，本週受俄羅斯減供輸往歐洲之天然氣與美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼等因素影響，導致國際油價震盪微幅走跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價小跌0.05美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為0.02%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲5.4元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.9元及6.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.2元及6.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。

國際油價 中油

延伸閱讀

中油高層收賄百萬遭起訴 地院裁定20萬交保限制住居

影／竹北貨車疑油桶翻覆高溫致燃 燒成火球

中油宣布明日起國內汽、柴油各調降0.2元及0.1元！

中油董事長李順欽：油品當燃料的時代已經過去了

相關新聞

加油要快 中油：明日起汽、柴油各調漲0.2元

台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每...

壽險業風暴／壽險淨值一夕間蒸發1.47兆 暴跌背後有2大關鍵

各壽險公司半年報還未出爐，但7月20日早盤「潤泰雙雄」潤泰新、潤泰全股價雙雙爆量跌停，原因是媒體猜測南山人壽第2季淨值將跌破千億大關，波及投資南山人壽的潤泰雙雄。不只南山面臨淨值大跌，今年上半年，壽險業淨值就蒸發1.47兆元，整體危機浮上檯面。...

財經周報／7月物價指數恐再破3% 台開下市大股東交鋒

6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，是近14年新高，且是連續四個月超過3%，今年上半年整體CPI年增率已高達3.13%，遠高於之前預估。儘管如此，主計總處仍多次強調，國內物價上漲壓力確實比較大，但不認為已出現通貨膨脹。 主計總處5日將發布7月物價調查結果，雖說國際工業原料、農業原料價格轉呈下跌，但因平均電價從7月起調高，預估7月CPI年增率大於3%的可能性仍相當高。

大數字／兩岸貿易額創高 投資相對冷

近兩年，兩岸貿易額不斷火熱創新高，但兩岸投資從數據上看，反而呈現另一種「貿易熱，投資冷」的趨勢。更值得注意的是，對於投資...

大數字／攻大陸內需 業者挑戰不小

對於台商投資大陸漸冷說法，中經院大陸經濟所所長劉孟俊表示，以往的認知是，把大陸當加工出口基地，並服務海外市場，但現在更看...

大數字／台商聚集地 廣東出口有壓

大陸主要外貿出口地與台商投資聚集地之一的「廣東」，今年以來外貿狀況不佳。據大陸海關總署數據，今年前六個月，大陸貨物貿易進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。