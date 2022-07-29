蘇貞昌：2050淨零排放需加快腳步 朝五面向前進

行政院長蘇貞昌今（29）日主持「行政院國家永續發展委員會第34次委員會議」時表示，面對極端氣候變遷，蔡總統於去年4月22日宣布「2050淨零排放」是全世界的目標，也是台灣的國家目標，請相關部會持續加快腳步進行，讓「台灣2050淨零路徑規劃」更加具體，以展現政府邁向淨零轉型的決心與魄力。

另針對「國家自願檢視報告」，蘇貞昌表示，台灣繼2017年後，將再次提出國家自願檢視報告，該報告從經濟、社會、環境、政府治理及全球夥伴關係等五個面向，具體呈現台灣對永續發展的積極作為，讓台灣在永續發展的道路上持續前進。此外，對於129項永續發展指標提報修正一事，蘇揆也請永續會再行盤整，檢討核心目標與指標訂定的妥適性，以朝真正有助「永續發展」的總體目標邁進。

蘇貞昌致詞時表示，地球極端氣候造成的影響愈來愈明顯，熱浪侵襲引發各種災難，例如上週英國高溫達到40幾度，造成鐵軌熱到彎曲、機場跑道融化；此外，歐洲及美國等地也發生劇烈山林野火，其中美國加州的「橡樹大火」幾乎燒掉半個舊金山；同時間，中國、日本等地暴雨不斷，而部分地區卻缺水嚴重，種種情況皆令人憂心。

蘇貞昌指出，全球COVID-19疫情爆發已進入第三年，如何扭轉疫情對永續發展帶來的負面影響，對人類及地球是一項艱鉅的挑戰。今年5月5日行政院已通過包含「環境部組織法」在內的組改法案，並送立法院審議中，希望透過政府組織改造，提升氣候治理效能，以妥善因應氣候變遷及淨零轉型等課題，並盼立法院給予支持，一同努力。

隨後，蘇貞昌聽取永續會秘書處「台灣永續發展目標與指標修正檢討情形」報告後表示，政府於2019年訂定336項永續發展指標，因配合法規變革或政策調整等情事，已有129項指標提報修正，其中有部分指標推動順利、提前達標，例如未滿2歲兒童使用公托及準公托比率，原設定2030年達成92%，但去年底即已達92.92%，現若將目標調升為2030年93%，恐不具挑戰性，故有再調整之必要。

此外，蘇貞昌指出，有部分指標選定與目標間的扣合度未必適切，例如不義遺址參訪人次指標的設定，原欲透過參訪人數的增加，促進民眾對台灣人權歷史的認識，但除了以「參訪人次」做為指標外，更應尋求更好的方法，多方並進，讓台灣人確實瞭解過去這段不公不義的歷史，以及前人們的辛苦，以真正達到實質目的。

有鑑於此，蘇貞昌請永續會秘書處與各工作分組再進行盤整，並依與會委員所提的意見，檢討核心目標與指標訂定的妥適性，確實追蹤管考，以朝真正有助「永續發展」的總體目標邁進。

針對行政院環境保護署「臺灣2050淨零路徑規劃」報告，蘇貞昌表示，極端氣候愈快速發生，世界所面臨的挑戰就愈劇烈。有鑑於此，蔡總統去年4月22日即宣布「2050淨零排放」是全世界的目標，也是台灣的國家目標，而他在同一日的行政院會上也對達成此一目標有所要求。

蘇貞昌指出，此次報告深受多位與會委員肯定，但在整體目標及策略訂定上仍有精進之處，請相關部會持續與委員溝通、請益，讓「台灣2050淨零路徑規劃」更加具體，同時加快腳步進行，以展現政府邁向淨零轉型的決心與魄力。

永續會表示，該會「氣候變遷與淨零轉型專案小組」針對「2050淨零排放」提出跨部會的「12項關鍵戰略」，例如再生能源的推動，目前我國太陽光電一年發電量近80億度，是2016年的7倍，逐漸成為重要的電力來源；至於運具電動化部分，交通部投入市區公車電動化，迄今已導入近千輛電動大客車加入營運，成果顯著。

另針對永續會秘書處「國家自願檢視報告」，蘇貞昌表示，一個國家能自願檢視永續發展目標，十分不簡單，今年也僅有44個國家向聯合國提出報告，而台灣繼2017年後，將再次提出國家自願檢視報告，此不僅有助於我國與國際接軌、交流分享，也讓世界看到，台灣雖非聯合國會員國，但在全球永續行動中不但不缺席，還能有好表現、好貢獻。

蘇貞昌指出，此次報告從經濟、社會、環境、政府治理及全球夥伴關係等五個面向，具體呈現台灣對永續發展、普世價值的認同和積極作為，如2019年臺灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，性別平等表現更居亞洲之冠；疫情期間，台灣去年經濟成長率創下11年新高；而面對全球疫情，台灣也和理念相近國家互贈口罩、疫苗，打造「善的循環」等，都讓台灣在永續發展的道路上持續前進。

蘇貞昌表示，國家自願檢視報告代表我國在永續發展的努力，核定後將上網公告，是台灣對內、對外溝通的重要資訊，請永續會秘書處與各工作分組，參酌各部會及委員意見修正調整，以臻完善。