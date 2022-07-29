303大停電後台電考核獎金拍板！出包人員之外最高2個月

經濟部表示，行政院已核定國營事業2021年度工作考成等第，其中經濟部所屬四家事業均為甲等，依規定可核發0到2個月的考核獎金。國營會表示，台電因曾發生重大停電事件及其他事故，已在該公司相關指標加重扣分，但該公司全年配合政府推動各項重大業務，在綜合各項考評下，分數剛好達到甲等標準，但與停電事件有關主管及員工的獎金，將視情節輕重酌予扣減。

經濟部說明，所屬事業每年均依據「經濟部所屬事業工作考成實施要點」，針對4家事業整體經營表現情形，包括「業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他」等7大面向，再按個別事業部同性質訂定多項細部指標進行綜合考評。

國營會表示，台電2021年度雖曾發生重大停電事件及其他事故，已在該公司「提高供電可靠度」、「提升核能安全績效」、「發電機組可用率」、「降低尖峰電力需求」、「電力供應穩定策略」以及「顧客滿意度」等指標加重扣分，但台電全年配合政府推動多項重大績效，包括動員超過3000人執行全國中小學「班班有冷氣、校校會發電」，更讓作為離岸風電併網關鍵樞紐的彰一開閉所提早半年上線，提供1.5GW併網量，以及全國最大地面型太陽光電場啟用等等，在國家能源基礎建設上也有許多貢獻，在綜合各項考評加總下，台電剛好達到甲等標準。

國營會補充，台電全公司員工，依規定雖可核發最高2個月的考核獎金，不過個別員工仍會依據個人表現不同，最終領到獎金也會不同；考績不好、例如與停電事件有關主管及人員，也會因情節輕重，可能完全沒有獎金。

台糖的考成為甲等，至於去年虧損的中油及台水亦列為甲等，國營會解釋，兩家公司虧損原因主要是為「凍漲油氣、穩定物價政策」及「抗旱分擔停灌補償費」所致，經專家學者組成的「經營績效獎金審議會」決議上述原因無關公司實際績效，因此並未影響工作考成相關財務指標評分。