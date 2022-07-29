美國晶片法案通過 經濟部：樂見台商獲在地挹注

美國「晶片與科學法案」（CHIPS-plus，Chips and Science act）經美國參眾議院通過，將交由美國總統拜登簽署完成立法，為美國半導體產業帶來520億美元的補貼和激勵措施。經濟部表示，美國是台灣的重要經貿夥伴、全球半導體最大市場，樂見台商布局時能得到在地資源挹注。

有關美國晶片法案通過，經濟部表示，美國是台灣的重要經貿夥伴、全球半導體最大市場，也是我國業者最大客戶，經濟部樂見台灣廠商全球布局時，能夠得到在地的資源挹注，以及與美國資通訊供應鏈建立良好合作關係。

同時，經濟部也強調，台灣是全球半導體的先進製造中心，我國業者考量各項基礎建設與人才資源，持續投入建設先進半導體製造廠，把先進製程的研發製造留在台灣，是最具韌性與競爭力的生產模式。歷經50年來的持續創新、投資與一代又一代人才的投入，我國在半導體製造生產的效率、供應鏈完整度及創新能量，始終維持世界頂尖，台灣半導體的關鍵地位不會動搖。

經濟部也說明，台灣向來是世界的夥伴，積極協助全球客戶緩解車用晶片困難即是明證。半導體產業發展數十年後，「台灣製造」的晶片已被證明為最有效率的生產模式，也為國際客戶，包括Apple、intel、NVIDIA、AMD等，提供高效率、高性價比的服務，「台灣製造」最有效率、最可靠，無論是過去、現在或未來，都將持續扮演全球供應鏈不可或缺的夥伴。