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美國會通過晶片法 經濟部：樂見台灣廠商得到在地資源

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

有關美國會通過晶片法案，經濟部今（29）日表示，美國是台灣的重要經貿夥伴、全球半導體最大市場，也是我國業者最大客戶，經濟部樂見台灣廠商全球布局時，能夠得到在地的資源挹注，以及與美國資通訊供應鏈建立良好合作關係。

同時，經濟部也強調，台灣是全球半導體的先進製造中心，我國業者考量各項基礎建設與人才資源，持續投入建設先進半導體製造廠，把先進製程的研發製造留在台灣，是最具韌性與競爭力的生產模式。歷經50年來的持續創新、投資與一代又一代人才的投入，我國在半導體製造生產的效率、供應鏈完整度及創新能量，始終維持世界頂尖，台灣半導體的關鍵地位不會動搖。

經濟部表示，台灣向來是世界的夥伴，積極協助全球客戶緩解車用晶片困難即是明證。半導體產業發展數十年後，「台灣製造」的晶片已被證明為最有效率的生產模式，也為國際客戶，包括Apple、intel、NVIDIA、AMD等，提供高效率、高性價比的服務，「台灣製造」最有效率、最可靠，無論是過去、現在或未來，都將持續扮演全球供應鏈不可或缺的夥伴。

半導體 經濟部

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