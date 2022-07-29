台灣一定要加入CPTPP？ 學者提兩大好處

行政院經貿談判辦公室與「國立陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心」合作，舉辦4場「CPTPP與法制系列論壇」，今（29）日第三場論壇討論「CPTPP與金融服務」及「CPTPP與環境保護」議題，本活動仍吸引超過110人到場參與，會中學者更提到，加入CPTPP可強化我國金融自由化與國際化。

台灣已在去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為使國內各界更瞭解CPTPP的規定，行政院經貿談判辦公室特別與陽明交通大學舉辦相關論壇，今年共舉辦4場，而今年3月及5月已分別舉辦第一場及第二場。

陽明交通大學教授倪貴榮開幕致詞表示，本活動在疫情期間仍能吸引產產、官、學界參加，彰顯我國各界對於加入CPTPP有很高的期待。

本日上午場次討論金融服務議題，共有政治大學國際貿易與經營學系教授楊光華、台大法律系副教授楊岳平、金融監督管理委員會處長賴銘賢、陽明交通大學科技法律研究所教授林建中參加。

楊光華表示，大家都知道我國積極推動加入CPTPP，所以感謝談判辦公室舉辦「CPTPP與法制系列論壇」，對各界掌握CPTPP內涵很有幫助。楊岳平教授表示，加入CPTPP是一個好機會，可強化我國金融自由化與國際化。

賴銘賢則表示，因為在2002年加入WTO時已大幅開放金融服務，故業者已具備國際競爭經驗，故我國加入後有利金融業者與台商合作拓展海外市場。林建中教授建議，科技進步帶動金融產業轉變，我國要從整體貿易及產業角度，提升競爭力。

下午場次討論環境保護議題，共有倪貴榮教授、政治大學法學院與國際事務學院合聘副教授陳貞如、政治大學國際貿易與經營學系教授施文真、農業委員會漁業署簡任技正溫祖康參加。

陳貞如提到，國際逐漸採用貿易手段來制裁「非法、未報告、不受規範」（IUU）捕魚行為，加入CPTPP有助我國與國際合作共同對抗IUU，並建立完善管理體系。施文真則說，加入CPTPP有助我國與各國就多邊環境公約進行實質合作，並減少貿易障礙。溫祖康簡任技正認為，加入CPTPP有助我國與世界接軌，強化我國在全球供應鏈的角色，且政府也已經準備好相關因應策略。

經貿辦表示，本次會議討論熱絡，深入淺出，與會人士均認為有助各界瞭解CPTPP協定內容，以及我國政府在過程中的努力。陽明交大後續規劃在9月30日舉行第四場論壇，討論公平交易及中小企業議題。