台糖今公告光電建置土地標租案 三成綠電專予中小企業

台糖今（29）日正式公告光電建置土地標租案，保留三成綠電專予中小企業，以滿足國內中小企業綠電需求。

經濟部與台糖公司共同規劃釋地發展太陽光電，將規劃保留三成所發綠電專予中小企業，並已於7月初上網公開閱覽建置規則，參考相關業者提供的建議，台糖調整建置期程及綠電媒合底價以回應市場需求，盼有助於專案更順利推進。

台糖指出，中小企業綠電媒合專案的太陽光電土地標租規則經公開閱覽，收到多方公協會建言，經台糖會同主管機關審慎評估，為增加綠電交易公平性及合理性，並考量業者財務穩定性，將修正標租規則，調整綠電媒合底價與完工期程：媒合底價調升至每度4.3元；完工期程則改為決標次日起，依案場潛在裝置容量大小，於18至24個月內完成併網。

台糖表示，此次公告盼能提高光電業者投標誘因，協助專案順利完成，以順利讓光電案場發出綠電，提供給中小企業購買，不僅節能減碳，也幫助產業發展，共同實現國家淨零排放願景。