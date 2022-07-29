6月製造業景氣未見好轉 續亮今年第四個黃藍燈

台經院今（29）日發布6月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由5月的12.34分，減少0.53分，至11.81分，而這已是連續第四個月亮出代表低迷的黃藍燈。

台經院提醒，全球經濟下行風險升溫、能源與糧食價格何時走低、全球供應鏈何時重回正軌，以及主要央行貨幣政策緊縮加速，令金融市場波動仍將持續，以上這些都是影響台灣下半年經濟情勢的重要因素，將是未來觀察重點。

6月製造業景氣燈號持續維持代表低迷的黃藍燈，對此，台經院分析指出，主因俄烏戰事膠著，全球通膨壓力未減，致使終端需求轉弱，在6月國內製造業相關數據中，儘管受惠於中國大陸封控措施解除，有助於產能及供應鏈逐步恢復，然受到全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度較上月明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標，加上6月股市大幅修正與全球經濟下行壓力升溫，使得廠商對景氣看法轉趨悲觀，令經營環境面指標表現依舊疲弱。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，比較基期偏高，且消費性電子終端應用銷售量持續下滑，導致半導體訂單量能陸續修正等因素影響，使得6月電子零組件產業生產指數年增率掉到個位數表現，然國內部分業者與客戶簽訂長期供應協議，加上多元化的製程布局有助於帶動整體業績表現，故出口與外銷訂單表現依舊強勁，使得6月電子零組件產業景氣燈號續維持代表景氣持平的綠燈。

在金屬基本業方面，儘管國際鋼材供需仍相對吃緊，且原物料報價維持高檔支撐鋼材報價，然受到疫情、地緣政治、通膨壓力及美國升息等因素衝擊，鋼市交易偏向保守觀望，使得該業外銷訂單與生產指數衰退幅度擴大，6月金屬基本業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

台經院表示，整體來看，儘管中國大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產，有助於需求回溫，然受到全球通膨壓力持續上升，多國央行啟動升息循環與緊縮貨幣政策來抑制通膨，不過有鑑於俄烏戰事持續未解，物價轉為大幅下滑仍需要一段時間，通膨壓力續高不利於消費者實質購買力，終端需求疲弱使得廠商面臨庫存調整，購料意願轉趨保守，台經院製造業景氣燈號6月出現今年第四個低迷的黃藍燈。