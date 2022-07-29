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6月製造業景氣燈號續亮黃藍燈 三大變數影響下半年

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為製造業示意圖。 圖／聯合報系資料照片
圖為製造業示意圖。 圖／聯合報系資料照片

全球通膨壓力未減，致使終端需求轉弱，廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標，台經院發布111年6月製造業景氣信號值11.81分，較上月減少0.53分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。下半年三大觀察重要為，能源與糧食價格何時走低、全球供應鏈何時重回正軌，以及主要國家央行貨幣政策緊縮加速。

由於全球採貨幣政策對經濟成長帶來不確定性，台經院製造業景氣燈號在5月變燈，燈號由4月代表景氣持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，6月國內製造業相關數據中，儘管受惠於中國封控措施解除，有助於產能及供應鏈逐步恢復，但受到全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度較上月明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標，加上6月股市大幅修正與全球經濟下行壓力升溫，使得廠商對景氣看法轉趨悲觀，令經營環境面指標表現依舊疲弱。因此6月製造業景氣信號值為11.81分，續亮黃藍燈。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，比較基期偏高，且消費性電子終端應用銷售量持續下滑，導致半導體訂單量能陸續修正等因素影響，使得6月本產業生產指數年增率掉到個位數表現，然國內部分業者與客戶簽訂長期供應協議，加上多元化的製程布局有助於帶動整體業績表現，故出口與外銷訂單表現依舊強勁，致6月本產業景氣燈號續維持代表景氣持平的綠燈。

金屬基本業方面，儘管國際鋼材供需仍相對吃緊，且原物料報價維持高檔支撐鋼材報價，然受到疫情、地緣政治、通膨壓力及美國升息等因素衝擊，鋼市交易偏向保守觀望，使得該業外銷訂單與生產指數衰退幅度擴大，6月本產業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

展望未來，台經院認為，全球經濟下行風險升溫、能源與糧食價格何時走低、全球供應鏈何時重回正軌，以及主要央行貨幣政策緊縮加速，令金融市場波動仍將持續，都是影響台灣下半年經濟情勢的重要因素。

景氣燈號 製造業

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