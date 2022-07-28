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聯準會7月升3碼 外銀估9月再3碼升至明年1月

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財。記者/仝澤蓉攝影
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財。記者/仝澤蓉攝影

美國聯準會（Fed）台灣時間28日凌晨再宣布升息3碼，聯邦資金利率目標區間調高至2.25%-2.5%，由於升息幅度並未超出市場預料，外銀紛紛將目光朝向9月以後的升息態勢，渣打銀行認為9月有機會再升息2至3碼，花旗銀行則認為聯準會將一路升息到明年1月，屆時利率將達4.25%。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞28日在第3季投資展望中表示，儘管有經濟衰退的隱憂，但聯準會更擔憂的是通膨，花旗看聯準會對於升息抑制通膨仍將採取非常積極態度，因此預估9月還會升3碼，11月和12月各升息2碼，明年1月升1碼。

花旗認為，全球經濟復甦速度放緩，預估2022年全球經濟成長率將從上一季預估的4.1%調降至3.0%；美國經濟成長率則從4.0%下調至2.3%；台灣部分則從3.8%下修至3.4%。

儘管經濟衰退風險增加，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，目前花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有6項示警，投資人審慎面對市場風險，無須過度悲觀。展望下半年，花旗集團仍維持股優於債的主軸，相對看好美國、中國等市場，例如必需性消費產業、醫療保健類股以及高股息成長股。

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財則在2022下半年全球及台灣經濟展望說明會表示，台灣的通膨已接近到頂，預期第三季3%左右，跟前兩月約3.5%相較，可能趨緩，第四季更可能機會接近2%。

符銘財並認為，可以確定的是，台灣經濟今年不會衰退，明年也不會；考量利差更考量通膨，預期央行9月、12月緩步升息半碼，明年不會升息。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。圖/花旗銀行提供
花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。圖/花旗銀行提供

升息 美國聯準會 花旗

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