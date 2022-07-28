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美國參議院積極推動 台美租稅協議有望重啟

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

隨著國際情勢快速變動，許多企業隨之調整全球營運策略，許多台商正規劃赴美投資。然而全球化的過程中，勢必會遇到國際租稅的議題，在目前台美尚未達成租稅協議的環境下，將可能因台商需負擔較高的稅負成本而降低原先的投資意願。

目前台灣企業赴美投資美國子公司，獲利除了需要先繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣前還需要再負擔30%的美國股利扣繳。扣繳稅是令台商最頭痛的問題，儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍高達44.7％，讓不少台商在評估赴美投資時有些卻步。

近期積極向拜登政府遊說美國和台灣之間的租稅協議的民主黨參議員荷倫和共和黨參議員薩斯表示，多年來台灣一直是美國重要的經濟夥伴，但由於缺乏正式的租稅協議，現在正是敦促拜登政府開始著手改善貿易政策的時刻。

參議員將協助拜登政府開始與台灣政府進行租稅協議的討論，內容包含參眾兩院合作建立台美之間的所得稅協議，解決雙重課稅問題以提升雙邊貿易和投資機會，並透過貿易、技術或投資等方面加強台美關係。參議員薩斯表示，台灣為美國的第八大貿易夥伴，若雙方達成租稅協議，將對在彼此國家拓展事業的企業都有利多的效益。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，台灣與美國之間目前尚未簽屬所得稅協議，導致企業投資利潤及意願降低，若本次拜登政府與台灣達成租稅協議，除了能有效解決令台商頭痛的股利扣繳問題，將使得雙方投資環境的競爭力相輔相成。期待台美之間能夠達成租稅協議，共創雙贏局面。

美國 台商

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