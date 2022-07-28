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貿協董事會通過 副秘書長王熙蒙接任秘書長

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
貿協新任秘書長王熙蒙。（貿協提供）
貿協新任秘書長王熙蒙。（貿協提供）

貿協秘書長林芳苗本月底退休，今（28）日董事會通過遺缺由副秘書長王熙蒙接任。

王熙蒙秘書長生於台灣、居於台北、長於貿協，他自該協會最基層的專員做起，一路晉升至組長、副處長、處長、副秘書長，一直到今日的秘書長職位。其間，他曾至美國西北大學受訓，也曾外派至北歐任職，為業者開疆闢土、為廠商拓展商機，迄今他在外貿協會供職已超過35年。

王熙蒙秘書長，學歷輔仁大學國貿系、美國西北大學Kellogg學院學習，經歷為外貿協會副秘書長、外貿協會市場拓展處處長、外貿協會市場拓展處副處長、台北國際展覽中心副主任、台灣貿易中心駐斯德哥爾摩辦事處主任、外貿協會企劃財務處組長。

在同事的眼中，王熙蒙是位做事積極、勇於挑戰、擁抱創新、具服務熱誠的外貿推廣人員，其工作生涯多次率領團隊贏得政府相關競爭性計畫，其熱愛閱讀、重視執行力、要求自律及長於語言的駕馭力，屬專業導向的物種，他也具綜觀、整合、企劃、創意及數位的思維，對於組織的發展、領導及管理有無比的熱情，相信其側身為貿協領導團隊的一份子，能為台灣貿易推廣有所貢獻。

外貿協會 美國 北大

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