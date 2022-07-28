吳東亮晉見蔡總統 對壽險業淨值危機提建言

工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮今晉見總統蔡英文，會中針對近日保險業淨值危機引發國人的關注一事，向蔡英文提出建言，認為壽險業面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依本國國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循。

吳東亮今前往總統府晉見蔡英文，由總統府李大維秘書長、經濟部陳正祺次長等官員陪同接見。

吳東亮在會中特別針對近日來保險業淨值危機引發國人的關注一事，提出一些建言。吳東亮表示，保險業對安定台灣社會扮演了重要的角色，金管會對於壽險業監理已十分嚴謹，台灣多數壽險業者依現行監理規定來看，其體質都相當健康，更積極配合政府規劃，將於2026年導入實施 IFRS17 國際會計準則及 ICS 清償能力標準。

但吳東亮指出，保險業者面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，所以期盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依本國國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循，並希望政府能給保險業者多一點肯定、支持和鼓勵。

工商協進會同行的理監事也針對近來工商界關切的議題，向總統提出7大類建言，包括：國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係、加速規劃台灣成為亞洲資產管理中心、重新將台灣打造成國際正體中文學習重鎮並放寬簽證停留限制、調整人工生殖法規及加大生育補助、成立台灣「觀光國家隊」等。

工商協進會表示，蔡總統在聽取各項建言後，一一予以回應，互動熱烈，與會代表咸感蔡總統對工商發展各項議題的重視。