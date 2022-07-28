儲能大時代 2030年全球電化學儲能裝機容量達1,160GWh

為了實現電力系統的深度脫碳，可再生能源的規模化利用是根本路徑，在這一過程中以電化學儲能為代表的新型儲能技術，成為可再生能源裝機占比不斷提升的重要支撐。據TrendForce統計，2022年全球電化學儲能裝機容量預計約為65Gwh，至2030年可達1,160GWh，其中來自發電側的需求高達七成，是最主要支持電化學儲能裝機的動力來源。

TrendForce表示，現階段全球發電結構仍以化石能源為主，但未來隨著全球各國淨零碳排目標的推進，電力系統中可再生能源的占比將進一步提升。伴隨新能源發電及用電的大規模接入，為克服風光電的間歇性、波動性，整個電力系統將經歷從「電源、電網、負荷」到「電源、電網、負荷、儲能」的轉變，儲能將成為新型電力系統的第四大基本要素，新型儲能技術順勢成為電力系統脫碳新動能。

值得注意的是，儲能應用場景涉及電源側、電網側、用戶側及分散式微型電網（Distributed Micro-grid）等多種電力場景，應用場景的多樣性決定了儲能技術的多元化。其中以鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等為代表的電化學儲能技術，近年來在國內外都獲得了快速發展，應用規模已經從兆瓦（MW, megawatt）級別的示範應用邁向吉瓦（GW, gigawatt）級別的規模化應用。

具體來看，受益於動力電池快速發展的帶動，鋰離子電池產業鏈已進入商業化成熟期，在儲能領域的應用同樣也占據電化學儲能市場主流，市占率超過90%，但近年來受鋰資源的制約，鋰離子電池的使用成本顯著攀升。

鈉離子電池方面，儘管產業佈局還處於初級階段，但相較高價鋰資源，鈉離子電池原料資源豐富的優勢將在大規模應用中逐漸顯現，未來有望與鋰離子電池形成互補；對於液流電池，由於可較好地契合電力系統長時儲能（儲能時長≥4h）需求，未來在大容量長時儲能應用場景下也將迎來發展機遇，例如全釩液流電池和鋅溴液流電池原材料易得且易於回收利用，已經進入示範應用階段。