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接見工商協進會新任理監事 總統：加速推國家數位發展

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今（28）日接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆新任理監事」時指出，未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，政府將成立「數位發展部」，加速推動國家數位發展政策。台灣產業在國際上也將面對歐盟「碳邊境調整機制」及綠色供應鏈等要求，政府會與業界密切合作，協助企業邁向淨零轉型，相信在公部門的協助、產業界的努力，一定能帶領台灣產業永續發展。

蔡總統致詞時說，相信大家一定都感受到，因為疫情的影響，世界變得越來越數位化。未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，因此我們將成立「數位發展部」，加速推動國家數位發展政策，不僅要打造更完善的數位經濟發展環境，也會協助企業提升數位實力，讓台灣在後疫情時代繼續取得優勢。

蔡總統進一步指出，2050淨零轉型也是大家非常關注的發展方向。目前，政府已經規劃在2030年以前，投入9,000億元經費來推動淨零轉型相關計畫。接下來，台灣產業在國際上要面對的挑戰，就是未來歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）碳關稅及綠色供應鏈的要求。我們看到吳理事長及業界朋友們，都非常重視這個議題，並且採取行動，政府也會跟業界密切合作落實「企業社會責任」（ESG），協助企業邁向淨零轉型。

蔡總統表示，希望讓公私部門一起投入資源，組成淨零聯盟，以大帶小，相信在公部門的協助、產業界的努力，一定能帶領台灣產業永續發展。

蔡總統說，當前的挑戰很多，她很高興今天能跟先進們見面交流，也再次感謝大家對台灣經濟發展的貢獻，祝福工商協進會在吳理事長的帶領下，業務蒸蒸日上。

疫情 歐盟

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