國際金屬總工會籲重視、保障勞工高溫環境工作安全健康

炎夏仍有許多人需在酷熱下曬日，或在高溫環境中工作，已有工人在工作時中暑昏倒送醫，中華民國國際金屬總工會希望政府重視，保障勞工在酷熱高溫環境工作的安全健康，盡速立法保障勞工。

中華民國國際金屬總工會理事長于正道表示，台灣地處亞熱帶酷熱夏季高溫持續，多地打破高溫紀錄，聯合國世界氣象組織（WMO）預估，這種酷熱不堪的夏季未來將會變成常態，這樣的趨勢至少會持續到2060年，預估這種極端氣候將會持續發展。

于正道說，政府向來注重勞工權益保護，但在酷熱環境下工作指引與發達國家相比卻已明顯落後，部分勞工需長時間在高熱輻射天氣下工作，若無採取適當預防措施會對人體產生影響甚至造成熱傷害，他呼籲政府應儘速立法保障勞工，在酷熱高溫天氣警告信號發布時的工作環境訂定，職業安全衛生法規應與時俱進並落實執行。

他指出，可研議於依職業安全衛生法第19條第2項所訂定之「高溫作業勞工作息時間標準」第二條中增列極端氣候酷熱等高溫環境，並將環境高溫列入「天然災害停止上班及上課作業辦法」及「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」適用範圍，且熱傷害應視為「職業傷害」，以保障勞工權益。