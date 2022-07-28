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美國SEC主席：中概股摘牌時間 可能提前到明年

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，美國議員若表決通過目前正審議中的法案，中概股除牌時間表可能由2024年提前到2023年。美聯社
美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，美國議員若表決通過目前正審議中的法案，中概股除牌時間表可能由2024年提前到2023年。美聯社

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，為免在美國上市的中概股被摘牌，美國和大陸官員必須「很快」就獲取大陸公司審計底稿達成協議；他並指美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間表可能由2024年提前到2023年。

香港經濟日報報導，中美兩國監管機構一直在就是否授權美國檢查阿里巴巴、百度、京東等約200家中概股公司審計底稿一事進行談判。

如果美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）不能獲得相關檢查權限，根據2020年美國簽署成文的一項法律，上述中概股公司可能最早於2024年自那斯達克和紐交所除牌。

詹斯勒表示，除非達成了允許PCAOB工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則不會派調查員前往大陸和香港。

他指出，大陸的防疫隔離要求及其他物流問題，意味著必須儘早達成相關協議。

詹斯勒也提到，如果美國議員表決通過目前正在審議中的法案，2024年這個摘牌時間表可能提前到2023年。

英國金融時報先前引述知情人士報導，大陸正在研究如何根據擁有的數據敏感性，對在美國上市的中資企業進行分類，以製定符合美國監管機構要求而避免退市的策略。

美國 香港

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