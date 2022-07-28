鄭深池買下張國明凱明投資 坐穩長榮國際董座備戰改選

長榮集團控股公司長榮國際（EIC）出現重大人事異動，現任EIC董事長鄭深池，原為張家老二張國明擔任負責人的凱明投資公司法人代表，但鄭已在15日買下凱明，昨天（27日）北市府商業處核准變更。此舉代表弟弟派正重新整隊，張國明退居二線，操盤手長榮姊夫鄭深池「名實相符」坐穩EIC後，也將開始大舉備戰明年的海空運改選。

凱明在2019年成立，資本額1500萬元，當時就是專為爭奪長榮國際所設立的法人公司，因用法人參選，彈性較大：凱明公司的董事與負責人僅1人，就是張國明。凱明目前控有長榮國際與長榮鋼鐵各1席董事。

根據經濟部商業司商工案件資料，凱明投資在15日向台北市商業處申請改任董事長，已於昨天（27日）核准變更，由張國明換成鄭深池。據了解，此案件屬於出資額轉讓，即張國明將公司賣給鄭深池，但實際買賣金額不得而知。

不過，鄭深池買下凱明的背後原因，是為緩解弟弟派內部矛盾、向心力生變？亦或深化內部團結？頗耐人尋味。長榮國際僅回應，此為股東私人之間的事，與公司業務無關。

向來「出錢也出人」的張國明，自幼罹患小兒麻痺，30多年前還曾被綁架，行動不便也鮮少講話的他，卻一直是弟弟派面對外界的代表人。從兩年多前控訴張榮發基金會不公的記者會，到今年初率隊進場開EIC股東臨時會，都是由張國明出面。

熟悉經營權的律師分析，或許張國明認為「誰當董事長就由誰負責」，以後EIC的負責人就是鄭深池，不用隔著一層凱明投資，也才是名正言順、名實相符；在鄭深池地位更加穩固後，張國明也有淡出、退居幕後的意味，當個單純的支持者就好。

業界人士認為，這次凱明公司變更負責人後，弟弟派將開始為明年海空運經營權大舉布局；長榮國際8月5日將再度召開股東會，屆時弟弟派就可正式砍掉哥哥派先前欲發放出的百億元股利，有了充足銀彈後，不僅隨時可伺機加碼長榮航空股權，對於長榮鋼鐵也並未放棄，打算持續買過半。可預見的是，這場經營權大戲，短時間內還不會落幕。