群益智能推播獲專利認證 群益期持續打造智能交易服務

群益期貨因應數位金融趨勢，持續推動數位增長計畫，並以交易體驗、投資情報、業務推動三大增長策略推升使用者體驗及黏著度。數位團隊根據用戶需求推出眾多智能服務與平台，近日更傳出捷報，「群益智能推播」已取得經濟部智慧財產局新型專利，未來預計將串聯整合群益期貨的各項智能服務，例如，群益【行動贏家APP】、【掌中財神APP】、【情爆局】、【學習地圖】等多項服務，繼續提供客戶更具價值且便利的服務。

群益從客戶的角度出發，原創開發的「群益智能推播」透過專利演算法將即時財經時事、獨家短評、重大數據、新聞快訊、行情指標、盤後資訊、指標策略等投資訊息第一時間「精準的」傳送到「需要的」投資人手中。

群益期貨總經理毛振華，同時也是新型專利發明人之一表示：「金融業現有提供給客戶的財經資訊，多透過email或社群軟體集體群發，內容並未考慮每個用戶對資訊需求的差異性，而過多且繁雜的群發訊息，往往造成用戶的困擾」。群益智能推播特別之處在於針對投資者庫存商品進行大數據分析，再結合市場資訊、商品關聯性等資料，進行程式運算，最後將最具價值的內容在正確的時間點上傳遞給需要的投資人，因此，一萬個投資者就有一萬種不同的智能推播，是最個人化的投資服務。在群益的投資人收到即時的個人化智能推播訊息後，可在第一時間利用群益智慧單平台的各式功能，例如：移動停利(損)單、OCO二擇一單、MIT觸價單以及順勢通道(專利)等，輕鬆完成交易布局，提高獲勝機會，降低市場風險。

除了在推播的機制上創新以外，優質的投資情報更是投資人決策的重要依據，除了由群益期貨的研究單位及分析師群每日分析彙整而成的獨家分析報告以外，也有根據投資者的庫存商品，提供各國市場公布的重要指標數據或是商品行情漲跌到價提醒，更有盤後資訊及指標策略的資訊彙整，讓投資人掌握趨勢無一漏接，而這些專業、客觀且即時的內容都只提供給在群益期貨開戶的投資人才能享受到的獨家服務。

「群益期貨以感動客戶為目標，每年不斷投入人力與資源來優化數位服務與交易系統」。除了致力追求交易速度最佳化及系統穩定度外，還考量到在複雜的資訊網絡中，不僅必須快速滿足客戶的需求，還需要有溫度的貼近客戶，而「群益智能推播」就是想讓用戶享受到更加個人化且符合人性的產品，因為只有用戶滿意度與競爭優勢的提高，才能成為投資人長期合作的最佳交易期貨商。