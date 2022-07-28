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華南銀行攜手華南租賃 於御奠園打造太陽能園區

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
御奠園總經理黃崇真（左二）、華南國際租賃總經理蔡志賢（左三）及華南銀行儲蓄分行經理龍碧媛（右三）。華南銀行／提供
御奠園總經理黃崇真（左二）、華南國際租賃總經理蔡志賢（左三）及華南銀行儲蓄分行經理龍碧媛（右三）。華南銀行／提供

華南銀行以具體行動響應政府永續能源政策並落實ESG企業責任，由華南銀行與轉投資的華南國際租賃股份有限公司，提供桃園地區最大知名殯葬企業「御奠園」停車場太陽能種電方案，合計融資總額新台幣九千萬元，以具體行動響應政府永續能源政策。

太陽能電廠建置計畫，由御奠園總經理黃崇真積極規劃園區種電，善盡能源轉型之責，並讓御奠園每月有台電穩定的售電收入，也提升園區的服務品質。在炎炎夏日下，讓貴賓擁有完善的停車環境，在台灣「能源轉型」道路上，與華南銀行一起善盡社會責任。

在集團一條龍服務的融資架構下，由華南國際租賃扮演先鋒部隊，依據工程進度及官方申設流程分階段撥款，於建置期提供近八成的設備融資，可大幅降低興建前期的資金壓力；待完工後，再由華南銀行代償前段租賃的設備融資款，在台電20年保證收購價格的架構下，提供15年期的中長期融資；並由華南產險提供施工期間的安裝工程險及完工後的電子設備險、意外險等保障。

專注於風險控管、配合綠能政策並邁向國際趨勢，華南銀行於2021年榮獲經濟部主辦第八屆光鐸獎的「優良金融服務獎」，為首家獲獎之公股銀行。

華南銀行子公司華南國際租賃，耕耘再生能源產業近三年來，協同華南銀行積極參與太陽能電廠與儲能融資，陸續完成新竹工業區第一場BOT太陽能停車場興建（棚架式）、漁業署台南安平漁貨中心屋頂及漁船碼頭、澎湖太陽能停車場（棚架式）、政府公家機關與學校辦公樓教室宿舍及風雨球場，包括露天球場增設太陽能屋頂、雲林彰化重金屬汙染農地、再生能源儲能案，融資核准金額已逾新台幣20億元，為落實能源轉型，華南銀行響應政府綠能政策，攜手業主戮力以赴、共創雙贏，為台灣的永續發展盡一份心力。

華南銀行 太陽能電廠 新台幣

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