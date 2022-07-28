2022台星民眾價值觀 看抗疫表現、應對物價上漲很不同

遠見雜誌與新加坡發行量最大的華文報紙《聯合早報》特別合作，共同發布調查，針對台灣、新加坡兩地進行進行「世代調查」。調查發現，台灣和新加坡雖然同屬亞洲華人圈，但由於歷史背景、政經局勢、風土民情不盡相同，兩地的民眾對於國際關係的解讀、世界觀的見解、民生經濟的看法，以及公共議題的著重項目也各不相同，兩相比較，耐人尋味。

俄烏戰爭 兩地對美中持相反看法

台星兩國雖都認定俄羅斯是俄烏戰爭的罪魁禍首，但台灣人歸咎於俄國的比例遠比新加坡高出14.7個百分點，相反的，認為美國該負責任的，台灣的比例則低於新加坡。至於介入俄烏戰爭的解鈴人，大多數的台星民眾均認為應交由俄烏兩國自行處理，但在另兩個最有實力介入的國家：美國與中國大陸，台灣人認為美國優於大陸，新加坡人則反之，且隨著年紀的增長，對大陸的看好度不減反增。

從對美國、北約、中國大陸、俄羅斯看法的差異上，可明顯感覺台灣相對新加坡，價值認同上更加親美、親西方，足以見得，兩岸的糾葛，左右著台灣人在意識型態的選邊。而新加坡在外交政策上，長期講究平衡，與美國、歐洲、中國大陸等均有接觸、交往，不像台灣會有一邊倒的現象。

台星當前最重視：民生經濟，兩地20世代都關心國際情勢

當問及兩地民眾最關注哪些公共議題？結果發現，台灣人最關注的前四項議題，分別是民生與經濟（58.5%），其次依序為醫療（36.6%）、教育（30.7%）與國際局勢（28.4%），與新加坡人相當類似，排序也是民生與經濟（70.8%），醫療（50.3%）。不過相對台灣人，由於新加坡的住宅與政府政策十足相關，被視為排序第三重要的議題(34.8%)， ，至於第四選項同樣是國際局勢（34%）。

有人說，全球的年輕人都在「內捲」，不關心大環境；但台星兩地的青年對國際情勢都十分關心，調查顯示，兩地20世代年輕人對國際情勢的重視均高於整體平均，儘管疫情影響跨國活動，年輕人的價值觀卻不受地域限制。

下班時間優先加班，台勝於星

在工作價值觀方面，兩地30 世代都較其他世代更渴望能多賺點錢，1分代表傾向多賺錢，10分代表實現個人理想，則台灣30世代表現平均分布在5.1分，新加坡則分布在5.4分。至於下班生活，是選擇「重要私人活動」還是「重要工作任務」？台灣人比起新加坡，整體更傾向願意優先加班處理工作，尤其60+以上，以工作為優先，符合傳統印象，華人勤勉的特色。而經過疫情肆虐、改變工作型態後，不管台灣或新加坡，均有超過半數的民眾更偏好遠距上班，且愈年輕愈偏好新工作模式，1分代表最傾向遠距，10分代表到公司完成，則台灣整體平均落在5.5分，新加坡為4.6分，新加坡民眾較台灣對遠距的認同度更高。

對成功人生的定義，台星兩地首重項目不同。近四成台灣民眾認為實現自我價值是最能代表「成功人生」的代名詞，其次為身體健康與家庭美滿；新加坡民眾則認為家庭幸福美滿是最能代表成功人生的代名詞，其次為實踐自我價值與身體健康，其中超過七成以家庭幸福美滿為人生成功定義的民眾為已婚人士。

物價上漲，台靠減少娛樂，星不買非日用品

面對物價飛漲，台灣民眾傾向「減少娛樂開銷」，整體比例達46.4%，但60世代民眾，跟其他世代相比卻做出不同選擇，以44.3%傾向「減少購買非日常必需品的開銷」最高，其次是「減少治裝需求」(42.4%)。新加坡民眾不分年齡，均優先「減少購買非日常必需品的開銷」，整體比例達55.2%。

台星兩地民眾均認為，投資理財是增加收入的最優先選擇(台68.2% 星59.3％)。但在第二選擇上則出現分歧，49.8%台灣民眾選擇「自我充實提升、進修」，42.5%新加坡民眾選擇「找兼職打工」。與減少開支相比，台灣民眾在開源上的選擇較為一致，但在節流上相對分歧，而新加坡的狀況則與台灣相反。

兩地對政府抗疫表現評價落差大，台越年長者越不滿意

在防疫滿意度上，台灣與新加坡出現極大的差異，台灣高達58.6％不滿意政府的防疫政策，每個世代均逾半數不滿意，且隨著年紀愈大愈不滿；相反的，新加坡卻有82.8%的民眾滿意政府的防疫表現，且年紀愈大愈滿意，60世代甚至出現逾九成的滿意度，與台灣相比，出現強烈的反差。

儘管台灣防疫初期表現亮眼，以「台灣模式」在國際上綻放耀眼的光芒，但在防疫進行下半場時遇到的逆風，包括2021年的疫苗短缺、2022年的快篩試劑不足等瑕疵，導致民眾對防疫政策失去信心，不滿情緒油然而生。

台灣發生的這些瑕疵，在新加坡防疫過程中不曾發生，儘管新加坡選擇與疫情共存後，每日確診人數也快速飆升，防疫政策時鬆時緊，但星國民眾始終相信政府的防疫政策，隨著生活逐漸正常化，或許是台星兩地對政府防疫表現出現顯著差異的原因。

國人最愛各界領袖：侯友宜(國內) 、李顯龍(國際)

公眾人物的言行舉止，除了是眾所討論的話題之外，往往更也是眾人學習描摹的對象，因此，從人們的心中的「偶像」，大致可以一窺粉絲們心中理想的人設圖騰。為此《遠見》分別依據政治界、產業界與運動藝文界，針對台灣不同世代族群進行調查，探查不同年齡層的楷模，存有什麼差異。

首先在政界的部分，新北市長侯友宜以26.9%的數據，險勝第二名台北市長柯文哲的24.3%。而在國家元首中，新加坡總理李顯龍以30.5％的認同度拿下榜首，接下來依次為烏克蘭總統澤倫斯基（21.5%）、法國總統馬克宏（13.4%）

值得一提的是，不同世代觀之，年輕世代最力挺烏國總統澤倫斯基，20世代及30世代均將澤倫斯基視為首要的學習典範，顯見澤倫斯基「戰爭英雄」的形象，頗為博得年輕人的好感；而年紀越大者愈偏好星國總理李顯龍，在60世代部分獲得最高的逾四成認同度。

而在國內產業界公眾人物，台積電創辦人張忠謀獲51.4%居冠，至於國際產業界的公眾人物中，獲民眾認同為學習典範對象的前三名，分別是「股神」巴菲特、微軟創始人比爾蓋茲，以及Tesla執行長馬斯克。儘管馬斯克於最新的2022年富比世排行榜中，拿下全球首富，但從排行榜來看，財富的多寡，並非台灣民眾選擇學習典範的唯一指標。

運動藝文界部分，在11個人物選項中前三名分別為「觀光教父」嚴長壽（35%）、作家謝哲青（22.3%）、「舉重女神」郭婞淳（19.4%）。不同世代偏好各有所異，隨歲月增長，嚴長壽即愈受歡迎，60世代有過半民眾給予認同；反之，20世代有24.5%的民眾選擇郭婞淳，在所有選項中排序最高。

新冠肺炎與俄烏戰爭，一個是百年未見之大疫，一個是二戰後，歐陸所遭遇的最大規模戰爭，面對這兩個衝擊國際格局的大事，台灣與新加坡同屬小國，也都位於亞洲，更是以華人為主的社會，雙方看待世界的眼光相似之處自然很多，但調查結果也顯示，雙方對不同事情的看法，存在極大差異。

除了國家與國家之外，世代的差異性也十分明顯，尤其台灣內部的國際觀，顯然已有世代隔閡，如何彌合不同年齡層之間的意見分歧，讓整體社會發展共榮共好，也將是台灣未來的挑戰之一。