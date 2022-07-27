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離岸風場區塊開發 CIP財務長談專案融資面臨四大挑戰

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
面對複雜度更高的區塊開發專案融資，CIP與中國信託邀請專業產學先進，從理論與實務面向分析區塊開發專案融資的運作與可行性。圖／CIP提供
面對複雜度更高的區塊開發專案融資，CIP與中國信託邀請專業產學先進，從理論與實務面向分析區塊開發專案融資的運作與可行性。圖／CIP提供

台灣離岸風電發展正式邁入第三階段區塊開發，今年底將迎來首輪的選商，規劃自2026年到2035年，每年釋出1.5GW的開發量，為台灣新增15GW離岸風電裝置容量。相較第二階段，哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區財務長徐正穎今（27）日表示，由於開發規則與環境的不同，第三階段風場專案融資將面臨四大挑戰。

包括：1.國產化範疇更廣且核心技術難度提升，預期將導致開發成本增加；2.單一開發商風場容量有其上限，不易創造規模經濟；3.競標金額上限設計，預期將導致競標價格與實際成本脫鉤，開發商進而轉向企業購售電合約(CPPA)以平衡開發成本與收益；4.風場收入來源從台電躉購契約轉向一般企業購售電合約(CPPA)，對收入穩定性及融資可行性均為一大挑戰。

面對複雜度更高的區塊開發專案融資，CIP與中國信託今再度攜手合辦「Banker’s Day 2.0 離岸風電專案融資研討會」，邀請專業產學先進，從理論與實務面向分析區塊開發專案融資的運作與可行性，CIP並於會中宣布由中國信託擔任第三階段區塊開發遴選財務顧問。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪從金融分類法的制度面，探討存在於離岸風電商機中的風險；國際通商法律事務所所長黃台芬從法律及合約架構來說明企業購售電合約，並探討其對可融資性之影響；CIP台灣區財務長徐正穎透過彰芳西島與中能風場計畫專案融資經驗，點出區塊開發的挑戰與契機；最後，中國信託商業銀行企業融資部副總經理李靜婷則是透過回顧過去台灣離岸風電專案融資參與的經驗，提出區塊開發專案融資須注意的挑戰以及未來展望。

CIP 區塊開發計畫執行長 Claire Lohan 提到，針對第三階段，CIP率先於2020年底公告選定6處優良案場全速推動開發，展現勝券在握的決心。第三階段區塊開發計畫財務模型相較第二階段更加複雜，在財務管理與操作上勢必要更精確與細緻，因此呼籲政府在選商階段必須謹慎斟酌，嚴格評估開發商的專業、實績、經驗與資源，以確保第三階段風場開發計畫得以如期如質完成建設。

CIP區塊開發場址。圖／CIP提供
CIP區塊開發場址。圖／CIP提供

離岸風電 中國信託商業銀行 5G

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