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明年科技預算成長至少8% 投入半導體、量子、太空科技

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
根據新國科會規畫，明年度科技預算著重量子科技、前瞻半導體技術、大空科技與產業、資安暨智慧科技、精準健康與防疫等項目，圖為半導體示意圖。路透社
根據新國科會規畫，明年度科技預算著重量子科技、前瞻半導體技術、大空科技與產業、資安暨智慧科技、精準健康與防疫等項目，圖為半導體示意圖。路透社

科技部改制為「國家科學及技術委員會」，今（27）日正式掛牌運作，新國科會將主導科技預算分配。新國科會首任主委吳政忠表示，明(2023)年度科技預算至少成長8%，較今年度增加約百億元。

今年度立法院最後通過的科技預算為1,215億元，若成長8%計算，估計增加逾97億元。根據新國科會規畫，明年度科技預算著重量子科技、前瞻半導體技術、大空科技與產業、資安暨智慧科技、精準健康與防疫等項目。

吳政忠表示，明年度預算現行政院在協商中，尚未確定，最後可能仍會有增減。

新國科會今日舉辦揭牌暨主委吳政忠布達典禮。蔡總統、行政院長蘇貞昌等都親自為新國科會揭牌。此外，前副總統陳建仁、行政院政委鄧振中、唐鳳、龔明鑫、羅秉成、張景森、林萬億與經濟部長王美花等人也參與盛會。科技界方面，則有力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群等人出席。

吳政忠致詞表示，新國科會有四個努力精進的方向。第一是跨部會協力布局科技產業；他說，台灣的科技預算沒有美國那麼多，「國家不大，但跨部會合作，讓效率發揮出來」，未來量子科技、太空產業、精準健康等發展，都需要跨部會合作。

他表示，第二是強化基礎科學研究。第三是打造精緻多元科學園區。目前三大科學園區產值已來到3.7兆元，包括半導體、晶片等科技業已為台灣打下堅實基礎，台灣其他產業也需要布局，例如精準健康、太空產業等，都將與人們生活息息相關，科學園區也會朝這些方向布局。第四是科技必須與社會需求與環境永續連結，例如2050淨零碳排就是科技與環境連結，另外，培育更多女性科技人才也要加強。

蘇貞昌表示，「科技即是國力」，新國科會的成立代表政府組織改造又邁向新的一步，期盼吳政忠發揮跨部會及跨領域統合的功能，並藉由國家的資源與預算，促進我國科技發展更好、更強大。

太空 半導體 蘇貞昌

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