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6月景氣亮第四顆綠燈 分數再減下探21個月來新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
國發會今（27）日發布6月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較5月再減少一分，下探21個月以來新低，連續四個月亮出「景氣穩定」的綠燈，顯示景氣擴張力道放緩，須密切關注後續發展。圖／國發會提供
國發會今（27）日發布6月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較5月再減少一分，下探21個月以來新低，連續四個月亮出「景氣穩定」的綠燈，顯示景氣擴張力道放緩，須密切關注後續發展。圖／國發會提供

國發會今（27）日發布6月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較5月再減少一分，下探21個月以來新低，連續四個月亮出「景氣穩定」的綠燈，顯示景氣擴張力道放緩，須密切關注後續發展。

國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，外在環境變化相當快，主要國家的領先指標也紛紛下滑，代表對我國外貿的挑戰已經看到，但考量內需應該可以穩健發展，預估下半年維持綠燈「還是有很大機會」。

此外，吳明蕙也表示，目前景氣沒有呈現反轉，6月和5月的情形看起來差異不大，但領先指標、同時指標跌幅確實大一點，代表景氣擴張力道放緩還滿明顯的。

國發會指出，全球經濟受俄烏戰爭、全球通膨壓力居高不下、主要國家採取貨幣緊縮政策等影響，成長步伐明顯放緩，衝擊股市及企業信心，6月份工業生產指數年增率、股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑，而貿易面指標則受惠新興科技應用與數位轉型需求續強，仍保持強勁成長。

內需部分，由於國內疫情趨穩，加以去年同月升級三級警戒之基期因素，批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數皆較去年同期擴增。

景氣燈號 國發會 吳明蕙

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