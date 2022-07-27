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美28日凌晨公布升息決策 外銀估升息3碼

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔。記者戴瑞瑤／攝影
渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔。記者戴瑞瑤／攝影

美國聯準會將於台灣時間28日凌晨公布升息決策，渣打銀行認為，凌晨升息75個基本點對市場不會有影響，但要密切關注聯準會對9月的預期，如果聯準會對9月政策沒有新的看法，市場會預估仍是偏向鷹派的動作。

渣打銀行今公布下半年經濟展望，渣打銀全球研究部中國宏觀策略主管劉潔表示，聯準會預估會升息75個基本點，如果只是升息75個基本點對市場影響不大，對於9月市場已預估升息會介於50個到75個基本點。

但劉潔認為，聯準會也許會想給予自己一些靈活度，美國通膨壓力逐漸從物品價格上漲，現在見到服務業價格上漲，美國換工作比率已是歷史最高、工資收入增加，前兩年累積的房價上漲現在轉變為租金上升，市場有部分人士認為，聯準會可能接下來不會有這麽快速的升息，到時美元就會開始走弱。

劉潔指出，凌晨要特別注意聯準會對9月的看法，如果聯準會沒有對9月有展望，市場就會比較緊張，也可以看成是鷹派的動作。目前預估9月、12月還有升息空間，至於明年，聯準會認為可以進一步升息或保持不動，但市場已經認為應該要進一步降息。對於現在美聯準會來說，短期仍是受到通膨壓力影響，歐洲已經因通膨出現政壇更替，對於主要國家央行來說，目標仍是要對抗上升的通膨，升息的動作短期不會改變。

美國聯準會 升息 渣打銀行

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