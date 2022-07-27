快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

獨／立委集體收賄爆案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

住宅淨零數據先行 資策會邀專家談家庭能源數據應用

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

全球淨零碳排挑戰大，且夏季電費實施後，如何透過能源數據分析協助家庭改善用電習慣，將是實現住宅部門淨零耗能的重要手段之一，資策會今（27）日集結多位產學專家，及逾50位家電零售、設備及通路業者共同探討「家庭能源數據」創新應用，透過能源數據即服務（EaaS）新商業模式，除了確保供電穩定外，電力數據還可與跨領域加以整合應用，創造嶄新的服務模式。

資策會數轉院執行經濟部能源局「主動式節能技術與示範應用計畫」，特別於今日舉辦「家庭能源數據創新與服務模式探討」交流會，會中邀請聯齊科技執行長顏哲淵、世大福智科技創辦人暨元智大學特聘教授徐業良、台灣電力公司用戶服務督導副處長龔良智、國立台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明等產學專家，探討從科技、數據、生態圈等面向與不同產業鏈結的創新商業模式，有助於加速家電零售、設備及通路業者發展多元的能源數據服務。

資策會資深技術總監兼計畫主持人何文楨表示，全球推動各項節能措施，產生聚沙成塔的節能成效，已是全球趨勢，因此如何以數據、工具、創新三方結合，是本次活動的關鍵性議題。以產業角度出發，精確掌握數據分析背後的創新服務模式，未來將持續發揮技術研發能量及扮演整合推動的角色，打造更多高附加價值的應用服務。

資策會數轉院能源數據科技中心組長洪永杰也以「國際節能服務創新標竿個案」為題，介紹歐、美、日等國家最新節能服務趨勢，並說明如何透過能源數位轉型技術工具，與家電量販通路業、居家樂齡照護業、物業管理及保險業合作之節能服務暨異業加值商業模式。

資策會 家電

延伸閱讀

背包客海象「3年遊6國」爆紅！躺遊艇爽曬日光浴睡覺 專家卻搖頭點1擔憂

高雄BA.5群聚 專家：如疫情可控八月底確診降八千以下

解放軍水聲監聽船持續現蹤 專家：追蹤美日潛艦

罕見大陸監聽船「天璣星」現蹤綠島 專家：海底熱鬧

相關新聞

美28日凌晨公布升息決策 外銀估升息3碼

美國聯準會將於台灣時間28日凌晨公布升息決策，渣打銀行認為，凌晨升息75個基本點對市場不會有影響，但要密切關注聯準會對9...

6月景氣亮第四顆綠燈 分數再減下探21個月來新低

國發會今（27）日發布6月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較5月再減少一分，下...

台灣蘋果新聞網出售遲未定案8月9日將裁員 經部：未收到交易申請

台灣蘋果新聞網交易案至今沒進度，不過隨著台蘋通報8月9日裁員將近，台蘋未來營運備受關注；經濟部官員表示，尚未收到買方潘杰...

NCC調查鏡電視董監事疑雲 8月份送委員會討論

鏡電視3月發生人事疑雲至今，已經過了4個月，NCC（國家通訊傳播委員會）昨（26）日也約談了鏡電視首任董事長裴偉。對於...

頂大考公職是浪費？公務員起薪、年終、獎金羨煞人

日前有網友在Dcard發文表示很好奇為什麼頂大的畢業生還想考公職，原Po認為很多有商科會計、電子電機專業背景的求職者，若...

高雄首座AFC智慧儲能案場啟用 日供800戶家庭用電

三地能源公司設在高雄市三民區的灣興儲能案場今天啟動，此處是高雄首座「AFC智慧儲能系統」，今天起正式加入台電公司的調頻備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。