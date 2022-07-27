住宅淨零數據先行 資策會邀專家談家庭能源數據應用

全球淨零碳排挑戰大，且夏季電費實施後，如何透過能源數據分析協助家庭改善用電習慣，將是實現住宅部門淨零耗能的重要手段之一，資策會今（27）日集結多位產學專家，及逾50位家電零售、設備及通路業者共同探討「家庭能源數據」創新應用，透過能源數據即服務（EaaS）新商業模式，除了確保供電穩定外，電力數據還可與跨領域加以整合應用，創造嶄新的服務模式。

資策會數轉院執行經濟部能源局「主動式節能技術與示範應用計畫」，特別於今日舉辦「家庭能源數據創新與服務模式探討」交流會，會中邀請聯齊科技執行長顏哲淵、世大福智科技創辦人暨元智大學特聘教授徐業良、台灣電力公司用戶服務督導副處長龔良智、國立台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明等產學專家，探討從科技、數據、生態圈等面向與不同產業鏈結的創新商業模式，有助於加速家電零售、設備及通路業者發展多元的能源數據服務。

資策會資深技術總監兼計畫主持人何文楨表示，全球推動各項節能措施，產生聚沙成塔的節能成效，已是全球趨勢，因此如何以數據、工具、創新三方結合，是本次活動的關鍵性議題。以產業角度出發，精確掌握數據分析背後的創新服務模式，未來將持續發揮技術研發能量及扮演整合推動的角色，打造更多高附加價值的應用服務。

資策會數轉院能源數據科技中心組長洪永杰也以「國際節能服務創新標竿個案」為題，介紹歐、美、日等國家最新節能服務趨勢，並說明如何透過能源數位轉型技術工具，與家電量販通路業、居家樂齡照護業、物業管理及保險業合作之節能服務暨異業加值商業模式。