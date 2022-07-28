勞保4個月後退保生子還有錢領？ 勞保局曝解答：能領2個月給付

參與勞工保險可享有生育給付，依法規定，被保險人只要在生產前「曾經」參加過勞保的年資合計達280天或181天就符合資格，且只要在保險有效期間懷孕並符合規定保險日數，即使是保險效力停止後才生產，仍可請領給付。

根據勞動部勞工保險局官網資料顯示，一名來自高雄的王小姐表示，她曾參加過2年勞保，婚後辭掉工作，直到去（110）年2月才重返職場投保，後來因為懷孕動胎氣需要住院而離職，加保到6月退保，共約4個多月、120幾天。

王小姐提問，「聽說勞保有須加保滿280天生產才能請領給付的規定，但我110年2月從A公司加保到6月退保也才4個多月120幾天，這樣是否就不符合資格了呢？」

勞保局解釋，依勞保條例規定，被保險人必須參加保險滿280日後分娩者，或參加保險滿181日後早產時，才能請領生育給付。不過，所謂的滿280天或滿181天，是指生產前「曾經」參加過勞保的年資合計達280天或181天就可以，並不是指生產前最後一次的加保年資。

關於勞保退保之後才生產是否還能請領給付，依98年1月25日修正施行的勞保條例規定，被保險人只要是在保險有效期間懷孕，且符合規定的保險日數，雖然是在保險效力停止後才生產，還是可以請領生育給付。

勞保局表示，王小姐可領到2個月生育給付。王小姐雖然在A公司的加保年資才120幾天，但因為她之前曾參加過2年勞保，合計年資為2年又4個多月，所以將來生產時就符合年資累計達280天的規定。

此外，因為王小姐是在A 公司工作加入勞保期間懷孕，且在退保的一年內因同一懷孕事故生產，依上述的規定，仍得請領給付。因此，王小姐未來生產時仍可請領到2個月的勞保生育給付。

勞保局提醒，請領勞保生育給付的資格包括被保險人參加保險滿280日後分娩者、被保險人參加保險滿181日後早產者、被保險人在保險有效期間懷孕，且符合1或2規定之參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產者。

而勞保生育給付的給付標準則按被保險人分娩或早產當月(退保後生產者為退保當月)起，前6個月之平均月投保薪資一次給與生育給付60日，雙生以上者，按比例增給。