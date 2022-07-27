迎台商回台 經濟部：台南新市產業園區核定設置

為因應設廠用地需求，提供產業發展所需空間，經濟部今（27）日表示，台南市「新市產業園區」順利核定設置，而這也是規劃利用中南部台糖農場土地開發為「只租不售」的第三處產業園區，日前已陸續核定設置的還有嘉義縣「中埔產業園區」及「水上產業園區」。

經濟部表示，目前已在研擬「新市產業園區」租地條件及進駐園區的相關規範，預計2022年底至2023年初可以交付土地給承租廠商，為中南部廠商打造更優質的生產環境，並促進地方經濟發展。

經濟部指出，新市產業園區位於台南市新市區，緊鄰國道3號與國道8號銜接的新化系統交流道，周邊10公里內有南部科學園區（台南園區）、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，在當地已形成明顯的產業群聚，且產業用地供不應求。

經濟部表示，新市產業園區開發面積共69.22公頃，除可提供台商回台所需土地、緩解當地對工業用地的需求，亦可與在地既有的科學園區及工業區相輔相成。