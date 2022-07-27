台泥儲能進軍北市 打造全台最低碳充電站

台泥企業團（1101）所屬台泥儲能今(27)日啟用位於台北大直的NOHA.TCC樂群新世代充電站。台泥企業團董事長張安平表示，21世紀是一個能源的世紀，沒有能源沒有經濟發展。台泥企業團的這座新世代充電站，將採取兩項最有效的措施，一是為充電站建置儲能系統，二是申請使用經濟部剛推出的電動車專屬費率。

台泥表示，樂群站具備三項全台第一：首先這是六都中首個結合太陽能光電、搭配儲能系統的DC-DC充電站，為全台最低碳的電動車充電站；其次，樂群站也啟動全台第一個可事先透過LINE預約充電的服務；三，這也是國內第一個適用政府電動車專屬費率的充電站。

充電站是台泥企業團思考新能源以及執行新能源的場域，在首善之都台北市打造新世代低碳充電站，也展現台泥在綠能、電池及儲能發展的全方位應用。

今日上午由張安平、台北市副市長黃珊珊、台電配電處副處長饒佑禎及台北市交通局副局長葉梓銓、中山區金泰里里長游進義共同啟用樂群充電站。

張安平表示，21世紀是一個能源的世紀，沒有能源沒有經濟發展，現在知道綠色能源的創造是困難的，最容易開始是節省能源，節省能源其中一部分，就是把晚上多出來的電力儲存起來，在白天熱的時候放電，同時需要的時候還可以將儲能系統裡面的電力饋回電網穩定電網頻率，這對電網穩定性是有幫助的。

台北市副市長黃珊珊指出，台北市交通局試辦的五個場域，這是第一個完工也是唯一一個有搭配儲能的。樂群站不是直接接台電的電，而是在離峰時段充電，尖峰時候放電，讓充電民眾的費率是相對划算，而且沒有浪費，這是循環經濟裡面非常重要的一環。」

近期國內的高溫讓北中南各地連續八天都傳出區域停電消息，用電量也刷新台灣歷史紀錄，更凸顯台灣的缺電問題以及電網不穩定。另一方面，電動車逐漸增多、全台各地拼命蓋充電站，可能對國內原本就電力吃緊的電網產生更大的負荷。

台泥儲能打造的台北樂群充電站，採取了兩項最有效的措施：為充電站建置儲能系統，以及申請使用經濟部剛推出的電動車專屬費率。

在樂群充電站場域，台泥儲能規劃145kW的電池儲能系統與能源管理系統，並使用自家能元科技的高階三元鋰電池，有了儲能設備的緩衝，離峰時間儲電、尖峰時段放電，削峰填谷，不僅能優化充電站電力使用並節省電費，也提高電力系統效率，減少台電電網負擔。

樂群站也成為經濟部與台電六月推動電動車專屬費率後，第一個合格申請使用的充電站，電動車專屬費率尖離峰電價差距四倍，藉此分流用電，希望減輕電網在用電高峰期的負荷。

在全球RE100氣候倡議下(企業承諾用電100%使用再生能源)，預料將帶動台灣工業綠電及儲能的龐大需求。台灣長期來看就是缺電、缺綠電！政府對於台灣能源轉型，再生能源規劃，到2025年需求為27GW，台泥認為，要讓綠電能夠被充分有效運用，相對應的儲能需求比例須達到綠電的20%，也就是2025年全台至少需要5GW的儲能。

依照台泥規劃，預計到 2023年底台泥本身就有 528.7MWh 電池安裝容量；台泥的再生能源到明年底，也有 164.64MW的建置容量，預計到2025年將建置超過500MW。且涵蓋光電、風電、地熱等多元能源類型。

樂群站的站體設計，充滿低碳時尚風，從燈招到照明全部取自站體頂部發電的太陽能，一年可為地球減碳約3,600公斤；充電站還打造「永續空間」，車主可以悠閒地坐在新式低碳水泥工藝UHPC製成的《生生不息》長椅，欣賞生態主題的影像特展，為匆忙的生活增添一幅大自然的視覺，人車一起充電。台泥希望在10-15分鐘的充電時間內，為關注低碳生活的電動車主，創造一個有意義的精神休息空間，感受潔淨能源與地球永續未來。

台泥儲能也響應「公私協力共創零碳永續台北城」政策方向，參與了2021年北市府推動的「電動車快充站試辦計畫」，其中由台泥儲能負責規畫建置的台北市公有樂群停車場充電站，成為北市府試辦五處充電站當中，第一個順利完工啟用的，台泥儲能也希望這座結合綠能儲能的低碳充電站成為北市倡議減碳的一處示範場域。