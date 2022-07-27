台電今年恐虧2000億 經濟部證實擬增資

外傳經濟部編列1500億元預算，欲增資台電，解救台電虧損危機，經濟部表示，由於國際燃料成本依然高漲，明年台電恐仍虧損，因此希望在明年度預算中，爭取由國庫增資台電，以擴大台電公司資本額。

台電發言人吳進忠今表示，不太清楚經濟部打算增資這件事情，但只要是有利改善台電財務我都樂見。他表示，今年上半年台電虧損可能會超過900億元，如果國際燃料價格持續居於高檔，今年全年可能虧損到2000億元。

經濟部說明，爭取預算是希望能讓台電在財務穩健的情況下，持續推動穩定供電工作，尤其要投入資源在強韌電網及電源開發兩個面向，都是與民生產業發展非常相關的重大基礎建設。不過，總預算最終如何編列，仍要遵照主計總處的規畫與安排。