助孕補助一年花20.7億元 蘇揆：經費不足可再追加

行政院今（27）日舉辦助孕補助週年成果記者會，已推出一年的「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」截至111年7月25日止，已有4萬4,803件申請通過資格審查，其中2萬7,853件已完成療程並通過補助費用審查，共20億796萬餘元。行政院長蘇貞昌表示，可繼續加碼，「這個預算沒有天花板」，若經費不足，「我用預備金，只要爸媽願意，政府就盡全力」。

蘇貞昌表示，政府推出這項政策主要是想減輕不孕症夫妻，確實在推出後也有獲得相當大的迴響與成果，未來如果在經費上有需要再追加，政府也一定會盡量來支持，多少也能減輕一點父母的負擔；另外，育兒津貼在下個月也會從3,500元調高至5,000元，但這些也是政府盡一點誠意，並不能完全解決父母的負擔，但政府也都盡量的幫忙。

蘇貞昌也強調，蔡總統是最用心照顧小孩、人民的政府，從小照顧到老。

衛福部長薛瑞元則表示，該方案原本是提出5、6億的計畫，但是送來行政院後，原以為行政院會砍經費，但沒想到院長一口氣加碼到30億，並在去年7月就上路，也馬上看到成果，目前已經有3000多個寶寶出生，預計年底會上萬，幫助很多家庭解決不孕症困擾，也翻轉少子化趨勢。

衛福部指出，為支持與協助不孕夫妻生育願望並減輕進行試管嬰兒的經濟負擔，自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有的不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻子的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。

其中為減輕不孕夫妻的經濟負擔，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

衛福部也提醒，生育力會隨著年齡增長而降低，夫妻生育規劃要趁早，建議若夫妻有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，請及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，可至全臺特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助。