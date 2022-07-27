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國發基金N度踩雷 除了如興這些公司也破產、下市

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國內牛仔褲大王如興（4414）爆出重大財務危機，身為最大股東的國發基金，先前砸下近15億元認購如興現增股的全民納稅錢恐血本無歸。不過，這已並非國發基金第一次踩雷。

國發基金近年來不時傳出踩雷，除了這次的如興風暴，2014年國發基金也曾投資14億多元的寶德能源公司已在2020年聲請破產，當時的持股比率為12.23%。2019年則是投資東貝光電（2499）1億多元，持股比率為2.83%，公司也在2020年因淨值為負而終止上市。

還有，就是這幾天驚天爆的如興，國發基金於2017年投資如興14.88億元，持股9.77%。但，今日已打落全額交割股，開盤股價再度跳空跌停，並鎖死在跌停價位3.57元，苦吞第二根跌停，開盤即有逾五萬張賣單高掛，排隊等賣。國發基金的投資，也再度付諸流水。

根據國發會提供的資料顯示，自國發基金成立以來，國庫歷年來撥交309.32億元，而國發基金投資獲利良好，至去年底淨值已達1兆3,339.54億元，加計歷年繳庫數及協助其他機關業務支出額已達2,894.86億元，合計更達1兆 6,234.40億元，增加金額已達原始撥交金額的51.48倍。目前所進行的產業投資的資金，皆來自國發基金自身的投資獲利。

國發會指出，國發基金1973年成立，旨在加速產業創新加值、促進經濟轉型及國家發展。

只是，從寶德能源、東貝光電，再到這次的如興紡織，國發基金一次又一次踩雷，雖然國發基金官員說，「投資一定有賺有賠」。但，那可都是老百姓的納稅錢。

如興 國發基金

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