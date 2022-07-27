2022故事商圈徵件開跑 迎接蓄勢待發的國旅人潮

經濟部中小企業處「2022故事商圈」評選活動即日起徵件至7月29日止，為鼓勵商圈從自身歷史背景、文化發展中，發掘並打造獨一無二之商圈品牌特色，提升商圈知名度及聚客力，邀請全台商圈共襄盛舉，從尋常中找尋不尋常，並與民眾分享有什麼是商圈中令人意外的point？用創新手法說一個屬於自己的商圈故事。

經濟部指出，商圈發展除需有吸引人之特色商品及服務外，在地店家的人文故事不僅可讓商圈更具內涵，亦可讓民眾藉由了解商圈故事及參與特色體驗活動，與商圈建立情感連結，商圈店家也能因此對商圈產生認同及凝聚力，進而活絡商圈發展、帶動商機。

為鼓勵商圈創新及精進，並發掘、建立在地特色及文化風情，2022故事商圈評選活動規劃以「引人入勝組」及「有口皆碑組」進行分組報名，去年獲得前三名的商圈報名者則歸屬「有口皆碑組」，以利委員透過產品力、行銷力、活動力及文化力四項評選指標進行故事商圈的徵選。

經濟部表示，2022故事商圈評選活動預定選出7處故事商圈，「引人入勝組」將選出金、銀、銅獎各一商圈，「有口皆碑組」將選出金獎商圈一處，其中商圈雙金獎可獲10萬遊程補助及10萬等值獎勵金，可望將下半年蓄勢待發的國旅人潮帶進全台各商圈遊逛，活動詳情請上「2022故事商圈」活動網站 https://event.cw.com.tw/commercialdistrict