快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

2022故事商圈徵件開跑 迎接蓄勢待發的國旅人潮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部中小企業處「2022故事商圈」評選活動即日起徵件至7月29日止，為鼓勵商圈從自身歷史背景、文化發展中，發掘並打造獨一無二之商圈品牌特色，提升商圈知名度及聚客力，邀請全台商圈共襄盛舉，從尋常中找尋不尋常，並與民眾分享有什麼是商圈中令人意外的point？用創新手法說一個屬於自己的商圈故事。

經濟部指出，商圈發展除需有吸引人之特色商品及服務外，在地店家的人文故事不僅可讓商圈更具內涵，亦可讓民眾藉由了解商圈故事及參與特色體驗活動，與商圈建立情感連結，商圈店家也能因此對商圈產生認同及凝聚力，進而活絡商圈發展、帶動商機。

為鼓勵商圈創新及精進，並發掘、建立在地特色及文化風情，2022故事商圈評選活動規劃以「引人入勝組」及「有口皆碑組」進行分組報名，去年獲得前三名的商圈報名者則歸屬「有口皆碑組」，以利委員透過產品力、行銷力、活動力及文化力四項評選指標進行故事商圈的徵選。

經濟部表示，2022故事商圈評選活動預定選出7處故事商圈，「引人入勝組」將選出金、銀、銅獎各一商圈，「有口皆碑組」將選出金獎商圈一處，其中商圈雙金獎可獲10萬遊程補助及10萬等值獎勵金，可望將下半年蓄勢待發的國旅人潮帶進全台各商圈遊逛，活動詳情請上「2022故事商圈」活動網站　https://event.cw.com.tw/commercialdistrict

經濟部

延伸閱讀

史上第一！編赤字預算、增資 經濟部「雙管齊下」救台電

劍湖山暑期限定優惠 悠遊國旅269元再送哈根達斯冰淇淋

暑假墾丁爆人潮 飯店業開心見塞車場景

金門拼國旅推「產業振興嘉年華」 吸引遊客到場嚐鮮

相關新聞

台灣2025年將進入超高齡社會 以房養老與留房養老差在哪？

台灣將在2025年進入超高齡社會，加上少子化趨勢，衍生出退休後的安老費用與看護需求等議題。

去年賺的賠光光？勞動基金上半年恐虧4千億 網友嘆「很多退休金都走了」

勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。創下勞動基金運用局自2014年2月成立以來，第二慘的虧損金額紀錄。

裴偉遭NCC約詢 鏡電視上架有線電視又有變數？

鏡電視經營權之爭雖已落幕，但NCC（國家通訊傳播委員會）的行政調查仍持續進行。NCC昨（26）日約詢鏡電視首任董事長裴偉到會說明，釐清先前屢遭檢舉等相關爭議，裴偉對此不證實也無回應，NCC則說不方便透露。

全台最大地主國產署自身「房事」4度流標 該如何解套？

財政部國有財產署管理全台近22萬公頃的國有非公用土地，身為全台最大地主，近來卻為「房事」所苦。地處北市光復南路精華地段的國產署，為改建自家老舊辦公廳舍，去年起多次招標，卻始終乏人問津，7月19日又因沒有廠商投標，已是四度流標，且此案為中央政府首宗危老改建指標案，意義更是不同。

丁學文專欄／面對通膨惡化 Fed與全球央行請「多點專業少政治」

7月13日，美國勞工部公布，6月份消費者物價指數（CPI）年增率飆上9.1%，比5月的8.6%大幅上揚，且為1981年11月來最高水準。愈來愈多人在關注美國聯準會（Fed）在27日的會議上會不會大幅升息4碼（1碼是0.25個百分點）？ 一周前，7月20日，國際能源總署（IEA）署長Fatih Birol發出警告，沒有俄羅斯天然氣，歐洲不管多努力，恐怕都撐不過今年冬天的能源危機，

鮮乳漲價潮 一波接一波

食衣住行樣樣漲，與民生物資息息相關的鮮乳也要漲價了。光泉鮮乳今（27）日起在超商價格將調漲。已有業者透露，下一波包括光泉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。